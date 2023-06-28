《財閥家的小兒子》後再接新戲！少女時代Tiffany搭檔宋康昊&卞耀漢，加盟《蜘蛛窩》導演劇作《三植叔叔》

少女時代成員Tiffany今日通過所屬社宣佈，已確定加盟由宋康昊、卞耀漢擔任主演的電視劇《三植叔叔》，在《財閥家的小兒子》之後再次作為演員與觀眾見面。

《三植叔叔》講述在1960年代初的動蕩時代中生存下來的三植叔叔（宋康昊 飾）和金山（卞耀漢 飾）的故事，描寫兩個男人的火熱慾望和bromance。 目前公開的演員陣容包括宋康昊、卞耀漢、李奎炯、秦基周、徐賢宇等，加上由宋康昊三度合作的電影導演申延植擔任編劇和導演，從企劃階段開始就獲得不少期待。

Tiffany不僅作為少女時代成員和SOLO歌手活動，在音樂劇領域也十分活躍。 去年通過JTBC大熱劇《財閥家的小兒子》首次嘗試當演員，飾演坦率勇敢的投資公司分析師「瑞秋」，專業又活潑的模樣給觀眾留下強烈印象。



《三植叔叔》一共10集、計劃今年內播出，Tiffany也已加入拍攝工作。 劇中宋康昊飾演的三植叔叔因「戰爭期間也餵飽了一日三餐」而自豪，卞耀漢飾演的金山赴美留學歸來、夢想把韓國打造成產業國家，正當遭遇現實打擊而消沉時，三植表示二人有相同的夢想，承諾幫他實現。





目前Tiffany擔任的具體角色還沒有公開，讓人十分好奇和期待！





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