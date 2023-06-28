最搶眼特別演出！陳善奎《歡迎來到王之國》戀愛高手警察VS《惡鬼》金泰梨教授爸爸

演員陳善奎最近連續出現在兩部相當高人氣的電視劇集中，從來都不受題材限制的他，在《歡迎來到王之國》EP4中飾演開啟了俊昊戀愛細胞的雞婆警察，也在《惡鬼》中首先登場，飾演金泰梨的教授父親，更讓觀眾們見識到惡鬼的凶狠。

陳善奎一向是不受題材影響限制的演員，除了自己本身作品多多以外，更常出現在許多戲劇中的特別演出。之前包含《黑道律師文森佐》《由零開始愛上你》《明星經紀人生存記》《地下菁英》《較量人生》等等都有短暫出現劇中，而最近他更連續出現在《歡迎來到王之國》以及《惡鬼》這兩部收視率相當高的作品中。



在《惡鬼》中陳善奎飾演民俗學教授具講模，一開始聽見了門外有人急敲門，讓他以為是同住的母親求助，立刻中了惡鬼設下的圈套，因而身亡。在這部電視劇的一開始就登場，也成功讓觀眾們感受到這部電視劇作品的驚悚恐怖程度，陳善奎在短短幾分鐘的演出就吸引了觀眾們的目光，甚至也一人分飾兩角，展現反轉正邪兩風格。



而在《歡迎來到王之國》中的第四集，在本部長李俊昊因為心情不佳而將一盒馬卡龍丟出車外，陳善奎作為警察登場。原本要開罰單的他，卻看出了俊昊因為沒能送出那一個禮物而失落的樣子。作為戀愛過來人，陳善奎還與俊昊並肩坐在路邊，向他訴說著令自己後悔的愛情故事。甚至還大唱BigBang太陽的名曲「眼鼻口」，演技超投入相當逗趣。



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