FIFTY FIFTY才因〈Cupid〉红遍全球，今闹出合约纠纷对簿公堂，还扯上〈Cupid〉制作人

去年甫出道的女团FIFTY FIFTY，今年以一首〈Cupid〉红遍全球，岂知近日闹出合约纠纷，FIFTY FIFTY提出终止合约诉讼，经纪公司ATTRAKT则接连控告华纳音乐再控诉The Givers，都和FIFTY FIFTY合约有关系。

早在23日，FIFTY FIFTY就传出合约纠纷，当时ATTRAKT主张正确认是谁在接近FIFTY FIFTY并诱导他们违反合约。26日，ATTRAKT向媒体发布声明向Warner Music Korea（韩国华纳音乐）宣战，表明已寄出存证信函，已掌握实际证据能证明韩国华纳诱导FIFTY FIFTY并企图非法带走他们，要求韩国华纳作出解释并表明立场。

对於该控诉，韩国华纳很快就澄清ATTRAKT的主张内容毫无根据，强调韩国华纳只是负责FIFTY FIFTY海外唱片流通的业务，遗憾当初努力动员所有资源才让ATTRAKT和FIFTY FIFTY有现在的亮眼成果，现在却被质疑，对此感到遗憾，并请ATTRAKT「今后请克制未经确认的谣言扩散，还有毫无根据的推测性报导」。

昨（27）日，ATTRAKT向江南警察署提交起诉书，改起诉音乐制作公司The Givers代表安圣日等三人，理由是妨碍业务、损坏数位纪录、诈欺、业务渎职等等嫌疑，认为对方在签订外包劳务合约执行业务后，在交接的过程中出现很大的纰漏，且怀疑对方私自从海外作曲家手中购买〈Cupid〉版权。虽然此控诉并未直指The Givers是真正「诱导FIFTY FIFTY的外部势力」，但部分媒体认为ATTRAKT最早的主张曾怀疑是「外包劳务企业」诱导，很可能就是The Givers。

今（28）日，FIFTY FIFTY经由法务代理人发表声明，四名成员已在19日共同向首尔中央地方法院提出专属合约效力停止的假处分申请，已进入诉讼程序，缘由是ATTRAKT违反合约、破坏信赖关系才采取的措施，过去已要求ATTRAKT改正但没有得到回应，对方反而持续利用媒体报导伤害成员名誉。

该声明亦提到ATTRAKT在薪资上不够透明，还有成员已表明健康出问题却想强迫继续活动，强调此解约诉讼是「四名成员没有受到任何外部势力干预下，齐心做出的决定」，「成员们知道现在是多么重要的时期，也明白身边很多人担心，首次练习就决定要成为带来良好影响的艺人，我们四名成员对不正确的事情没有赞同也没有沉默，也没有谎言、没有受到周围的压力，只是为了正确走出自己的路而做此决定。」最后表明成员们只想尽快回到粉丝身边，保证未来会成为更诚实的艺人。

看著双方各持己见，韩国网友大多也一头雾水，无奈看著双方撕破脸。有人认为看著成员状况很差很心疼，有人讽刺The Givers安圣日根本是历代级人物，也有乐评人点出「很多人认为经纪公司是甲方，艺人就是乙方，但事实上并非如此」。



안성일pd 피프티피프티 역대급 통수네...



데뷔 1년도 안된 신인들이 음원 하나 대박났다고 집 차 다 팔면서 자금대고 사정 다 봐주면서 활동하게 해준 소속사를 이렇게 버린다고??



심지어 큐피드 저작권도 안성일 쪽이 가져감ㅁㅊ



이미지 나락 본인들이 선택한거고 뭐..그냥 원 히트원더로 남겠네 — Blu_lune (@Bluelune29) June 28, 2023

음악평론가가 말하는 피프티피프티 현상황 + 활동 내역https://t.co/aoUKEYcM6d — 영일강 (@lezebet6pr) June 28, 2023

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