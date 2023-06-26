【韩网热帖】《新西游记》vs《Biong Biong地球娱乐室》比较喜欢哪个？

大家会如何选择呢？

原PO主问大家：《新西游记》vs《Biong Biong地球娱乐室》比较喜欢哪个？

韩国网友评论：

1. 我更喜欢《地球娱乐室》，有一种女子高中生的氛围，很新颖，《新西游记》只有搞笑的部份好看，《地球娱乐室》是所有的内容都很有趣

2. 虽然《地球娱乐室》是目前综艺界的大势，但它也无法和《新西游记》比较

3.《新西游记》什么时候回归，即使是同样的内容我也觉得很有趣

4. 不想在电视上看到赌博、醉酒驾驶等劣迹艺人的样子

5.《新西游记》的阵容年纪偏大，他们提到的故事和歌曲好多都已经很老了，观众根本不知道，《地球娱乐室》比较适合现在年轻人

6.《地球娱乐室》就是《新西游记》的女版吧，再有趣也比不过元祖

7.《新西游记》更像是一群人去玩乐，更加轻松

8. 只有我一个人觉得《新西游记》越到后面越无趣吗

9.《地球娱乐室》只适合看一遍，《新西游记》适合反覆观看

10.《地球娱乐室》里的嘉宾没有任何负面消息，而且也很有趣

出处： https://www.instiz.net/pt/7401271?green=1

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