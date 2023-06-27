到辣炒年糕店兼職的(G)I-DLE舒華，詢問點播率最高的KPOP歌曲TOP.3有誰！卻被現實再次重擊了一拳
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到辣炒年糕店兼職的(G)I-DLE舒華，詢問點播率最高的KPOP歌曲TOP.3有誰！卻被現實再次重擊了一拳

綜藝   2023年6月27日   星期二08:00   Mico  

（封面圖源：youtube@워크맨-Workman）

【影片】舒華不屈不撓的模樣，真的非常可愛又好笑～。XDDD

人氣女團(G)I-DLE成員葉舒華目前固定出演Workman頻道的系列節目《Workdol》成為兼職愛豆，每一集節目都能擁有很高的播放量和話題度，而這一次打工的店家則是擁有48年歷史的辣炒年糕店。

這間店中更配置了DJ職位由金大哥掌控，隨時播放客人想聽的歌曲～！客人可以從旁邊公告的kakao帳號中直接留言點歌，舒華則熱情地詢問：「那麼在這裡的（申請曲）TOP.3是？」
（圖源：youtube@워크맨-Workman）

金大哥回覆：「其中有IVE、NewJeans…。」
舒華遺憾地向後退，但還有一個空位，於是鼓起勇氣問：「還有…？」
（圖源：youtube@워크맨-Workman）

金大哥回：「LE SSERAFIM。」
舒華失望地默默轉頭離開，鬧彆扭的踩了一下右腳。
（圖源：youtube@워크맨-Workman）

最後，金大哥再次補充說：「還有我最喜歡的…。」
舒華滿心期待地看著他！
（圖源：youtube@워크맨-Workman）

金大哥的最愛是：「Seventeen～。」
舒華彷彿被重擊一拳般地向後仰，只能說金大哥太有節目效果啦。XD
（圖源：youtube@워크맨-Workman）

▼欲看此片段可快轉至07:02：（有中文字幕）

此外，舒華也非常熱情地推薦了團體現在的熱門主打歌〈Queencard〉，與現場的客人們互動，場面也非常歡樂，還有兩個特別活潑的客人起身共舞。PS：這首歌也已經拿下音樂節目的各大冠軍一位，榮登11冠王。
（圖源：youtube@워크맨-Workman）
（圖源：youtube@워크맨-Workman）

上一次舒華在《Workman》街訪時，路人狂選最愛的偶像團體全是HYBE藝人讓她好沮喪。
（圖源：youtube@워크맨-Workman）

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