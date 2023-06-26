《驅魔麵館2》最新預告！驅魔團隊力量更猛、向惡鬼們正面宣戰令網友瘋狂尖叫：看完影片後熱血沸騰啊~

讓大家久等了！！！《驅魔麵館2》原班人馬正式回歸還加入新人Counter，劇迷們終於等來第二季啦，預告看完更加期待了～。

tvN 人氣漫改韓劇《驅魔麵館2》最新一季的預告釋出，這次是惡鬼獵人組織「Counter」們正式向新的反派們宣戰，傳遞他們將奮戰到底的信念，究竟他們將如何對抗戰力更強的惡鬼軍團，也讓大家非常好奇。



本劇講述偽裝成麵店的惡鬼獵人組織「Counter」攜手打擊從死後世界來到人間、追尋永生惡鬼們的奇幻動作劇，第二季兩邊戰力都變得更強，還出現了站在灰色地帶的神祕人物。



▼最新預告：封面圖左至右的主要演員為安奭奐（飾 崔將岉）、廉惠蘭（飾 秋梅玉）、劉俊相（飾 賈模度）、趙炳圭（飾 蘇炆）、金世正（飾 都哈娜）、劉仁秀（飾 新人Counter赤峰）。



▼團隊的新人Counter赤峰是在《殭屍校園》、《還魂》、《壞媽媽》等熱門韓劇活躍的演員劉仁秀。



▼惡鬼軍團「三人幫」左上主要演員金赫拉（飾 蓋莉）、姜其永（飾 弼光）、金賢旭（飾 王）表情囂張且展現出極致的惡；而站在角落的陳善圭（飾 朱錫）雖然在同一張海報中，卻隔著龜裂的地面站在惡鬼們的對立面，究竟他是善還是惡目前不得而知。



《驅魔麵館2》將於7月29日（六）晚間21:20首播。

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