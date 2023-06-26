《有院子的家》大眼睛金泰希無辜驚恐VS家暴蒐證中孕婦林智妍！擁有同樣絲巾的她們命運如何悲慘交錯（EP.1 –2）

[有雷]懸疑驚悚電視劇《有院子的家》已開播，預計僅8集的長度，不過從同步映入眼簾的英文劇名《Lies Hidden in My Garden》似乎比原文更能表達出劇情的調性。金泰希用她招牌的大眼睛，詮釋一位生活在謊言中的女子，這個偌大的豪宅裡到底隱藏了多少祕密？

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《有院子的家》以不同時間點來展開劇情，一位名叫文珠蘭（金泰希飾）的女子，因為目睹了姐姐遭殺害後的屍體而罹患憂鬱症，當日姐姐的慘狀不斷浮現腦海，因此她必須吃藥控制，並且她的老公與兒子帶著她搬到了一個豪宅裡，新房子有著超大庭院，但足不出戶也不與鄰居往來的珠蘭，每日做的就是將房屋打掃得一塵不染。



某日珠蘭聞到庭院傳來惡臭，但老公與兒子卻異口同聲否認，此時隔壁新搬來的鄰居來拜訪，透過對講機珠蘭聽見了對方也表達此處有惡臭傳來，令她相當介意。某天她獨自在家時，對庭院可疑之處開挖，果然，被她挖到了人的手指…雖然她告訴了擔任醫院院長的老公，老公也目睹了，但卻告訴珠蘭那只是一場誤會。



另一位女子秋尚恩（林智妍飾）則是遭丈夫長期家暴的女子，即使已經懷有五個月的身孕，依舊每天被打得鼻青臉腫，保全前來關心要她報警，但尚恩卻拒絕。但尚恩在家裝上了針孔攝影機，與丈夫對話時她也會開啟錄音模式，看來她似乎正在蒐證，要找機會告發老公的惡行而離開這個環境。某天老公還像施捨一般，丟給她一條名牌絲巾。



某日尚恩被老公載著到一個豪宅前，她想起在藥廠工作的先生有打了一通電話給某醫院院長，應該就是這豪宅的主人，先生似乎是來討錢的，這位仁兄行為舉止很怪，要獨自在家中的珠蘭轉告先生，想約他去夜釣，也帶來了一整袋釣具。珠蘭的老公聽了不以為然，並告訴老婆他並不會赴約。尚恩看見了豪宅女主人，與自己用著同款的名牌絲巾，同時也在老公車內發現一支粉色的手機。尚恩回到故鄉家裡，失智的媽媽似乎跟她感情不好，不久後她卻接到警方通知，傳來的是老公的死訊。



一下子放鬆的尚恩，開心的心情似乎多過悲傷，還呼嚕呼嚕暴風吸入炸醬麵配糖醋肉，冷靜下來之後，她打開了那支謎樣的手機，立即有電話進來，聽起來像是黑社會的人凶狠的開罵，她發現手機裡有著那位豪宅院長的全家福，以及女子的自拍，於是她似乎想要繼續老公生前所做的事情，將照片傳給了院長…此時的珠蘭也感覺老公似乎正在隱瞞什麼，他的鞋子與車子輪胎都沾滿泥巴…甚至還被警方帶回調查……



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