《驱魔面馆2》最新预告！驱魔团队力量更猛、向恶鬼们正面宣战令网友疯狂尖叫：看完影片后热血沸腾啊~

让大家久等了！！！《驱魔面馆2》原班人马正式回归还加入新人Counter，剧迷们终於等来第二季啦，预告看完更加期待了～。

tvN 人气漫改韩剧《驱魔面馆2》最新一季的预告释出，这次是恶鬼猎人组织「Counter」们正式向新的反派们宣战，传递他们将奋战到底的信念，究竟他们将如何对抗战力更强的恶鬼军团，也让大家非常好奇。



本剧讲述伪装成面店的恶鬼猎人组织「Counter」携手打击从死后世界来到人间、追寻永生恶鬼们的奇幻动作剧，第二季两边战力都变得更强，还出现了站在灰色地带的神秘人物。



▼最新预告：封面图左至右的主要演员为安奭奂（饰 崔将岉）、廉惠兰（饰 秋梅玉）、刘俊相（饰 贾模度）、赵炳圭（饰 苏炆）、金世正（饰 都哈娜）、刘仁秀（饰 新人Counter赤峰）。



▼团队的新人Counter赤峰是在《僵尸校园》、《还魂》、《坏妈妈》等热门韩剧活跃的演员刘仁秀。



▼恶鬼军团「三人帮」左上主要演员金赫拉（饰 盖莉）、姜其永（饰 弼光）、金贤旭（饰 王）表情嚣张且展现出极致的恶；而站在角落的陈善圭（饰 朱锡）虽然在同一张海报中，却隔著龟裂的地面站在恶鬼们的对立面，究竟他是善还是恶目前不得而知。



《驱魔面馆2》将於7月29日（六）晚间21:20首播。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻