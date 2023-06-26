THE BOYZ澳门演唱会门票秒杀～苦练广东话讨粉丝欢心：「你哋世一！」

THE B是不是还在回味当天晚上的一切!?

在6月23、24日两个晚上，全球瞩目的男子音乐团体THE BOYZ在澳门举行了一场令人难以忘怀的精彩演唱会。今次《THE BOYZ 2ND WORLD TOUR：ZENERATION in MACAU》两场演唱会的门票都被瞬间秒杀，一票难求，因而吸引了大批粉丝和Kpop爱好者，纷纷来到「澳门百老汇」- 百老汇舞台会场，希望与THE BOYZ度过他们第一次的澳门演唱会。

演唱会一开始，舞台上的灯光映照出了THE BOYZ总共11位成员的出场造型，引起了现场观众的热烈欢呼声。上渊、泳勋、贤在、柱延、NEW、Q、周鹤年、善旴、ERIC、JACOB、KEVIN迅速以令人著迷的表演技巧和魅力的歌声将舞台带入高潮。他们先以热血沸腾的歌曲《Ego》、《REVEAL》《Bridge》、《Awake》作为开场曲目，将现场气氛推向了高峰。紧接而来，还有今年的四台冠军歌曲《ROAR》，强劲的音乐节奏，配合整齐的舞蹈，让全场THE B（THE BOYZ粉丝称号）的应援声、欢呼声响彻场馆。



稍作休息之后，THE BOYZ再为观众们演唱了一系列他们出道初期的经典歌曲，包括：《I'm Your Boy》、《Text Me Back》、《KeePer》和《Only ONE》。每一首歌曲都像跟粉丝们一起回顾他们昔日的健康大男孩形象，让观众们全情投入其中，同时展现了THE BOYZ的音乐才华和舞台魅力。



经过多首劲歌热舞之后，THE BOYZ在周鹤年带领下一起以广东话跟观众们打招呼，原来多位成员也各自苦练了广东话来讨粉丝们的欢心，好像KEVIN就说：「好挂住你哋！」上渊则说：「今次一齐玩得开心啲啦！」善旴说：「5年前来过澳门，要俾大家睇我性感嘅一面。」柱延：「好耐冇嚟Macau，BB好挂住你哋！」泳勋：「我爱你哋！」贤在：「好挂住你哋！」周鹤年：「今次一齐玩得开心啲！」ERIC：「你哋世一！大癫！」提到在澳门的趣事，泳勋和ERIC就说，因为周鹤年的推介，去了吃凤爪。NEW就提到逛街时碰见粉丝，虽然有拜托要保守秘密，但是后来发现愈来愈多人跟在后面，於是急急跑回酒店！另外，周鹤年更在粉丝要求下清唱了一段《想见你》！

接著他们也演唱了轻快的《WHISPER》和《Water》，让大家放松一点，享受音乐。随之而来THE BOYZ为澳门演唱会的观众准备了五台冠军歌曲《THRILL RIDE》，以及《D.D.D》特别REMIX版的惊喜舞台。在THE BOYZ充满了活力和魄力的表演下，让全场超过2,000位观众不禁随著音乐一同摆动身体。接下来的部份，THE BOYZ带来了四首意境相近的歌曲，包括：《Lucid Dream》、《Daydream》、《Butterfly》和《Wings》。这些歌曲充满了梦幻和浪漫的氛围，让观众们仿佛置身於一个奇幻的世界中。



随后，THE BOYZ带来了一系列更加具有强烈节奏和能量的歌曲，先是《Russian Roulette》和《Insanity》。紧接而来就是五台冠军歌曲《MAVERICK》，充分展现了THE BOYZ的强大魅力和自信，让现场观众为之疯狂。而跟著的ENCORE部份，THE BOYZ就预备了一些较近期的作品，包括《Spring Snow》、《Horizon》和《Timeless》，以展示THE BOYZ的音乐成长，因而在观众们的热烈掌声和喝彩下，为这次澳门演唱会写下完美句号。

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