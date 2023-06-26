來臺灣也會唱跳《Candy》嘛！金南佶「2023年粉絲見面會臺北場」將於本週日（2日）售票

粉絲們可要訂好鬧鐘、準備搶票！看了首爾場的後記，小編超期待臺北場的～

曾主演《名不虛傳》、《熱血司祭》、《解讀惡之心的人們》、《Island》等電視劇並累積大批粉絲的演員金南佶，於今年（2023年）舉辦巡迴粉絲見面會《Again》。《Again》意味著恢復疫情前的日常生活與文化，並再次與全球粉絲們見面，以感謝粉絲們的愛和支持。

本月（6月）10日，首爾場在「獎忠體育館」舉行。此次見面會定位為「Fan Concert」，意為「Fan Meeting粉絲見面會＋Concert演唱會」。擁有好演技及好歌喉的金南佶，在首爾場連唱16首歌，其中一首為《Candy》，在網路上引發熱烈討論，官方還特別公開完整版影片，有粉絲留言：「去了Fancon後就念念不忘金Candy～」

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而昨日（25日），臺北場的售票資訊終於出爐！據主辦方「超級圓頂」官方Facebook粉絲專頁表示，售票日為本週日（2日）14:16pm在「KKTIX」網站開放，演出地於「Zepp New Taipei」（新莊宏匯廣場），全場坐席。

【小編貼心提醒：演出時間為8月18日（星期五）晚間八點。雖然臨近週末，但若不是住在北部的粉絲們，可能沒這麼方便。有要來見南佶歐吧的粉絲們，可能要預先安排行程了！】

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