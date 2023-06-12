你有看過這樣的金南佶嗎！才剛病倒還能可愛唱跳〈Candy〉♥ 影片破4000轉推

先問問各位有沒有看過這樣的「毗曇」（《善德女王》）、這樣的「神父nim」（《熱血司祭》）、這樣的「宋河永」（《讀取惡心的人們》）、這樣的「般」（《Island》）？這樣平常在劇裡較為陰沉或強勢，跳起愛豆舞曲卻很可愛的金南佶？

金南佶10日在首爾開了Fan Concert，你沒看錯是Fan Meeting粉絲見面會暨Concert演唱會，金南佶身為演員卻也擁有一副好歌喉，早在他這些年的「宇宙最強秀」和2020年的《家師父一體》就展露過，據說10日的Fan Concert連唱了16首歌！



這16首歌其中最受歡迎的是演唱K-POP經典歌曲H.O.T.的〈Candy〉（NCT DREAM也曾翻唱），在推特破4000次轉推！



網友們都忍不住讚嘆金南佶表演非常可愛，忍不住一看再看！也有人讚嘆金南佶的歌聲：「不是，這個男人，怎麼說呢，平時是中低音？但唱歌的話該說是美聲嗎？嗓音會變得更高更薄，真的要瘋了。」「歐巴……比愛豆live做得更好該怎麼辦？」還有人後悔沒有請年假並帶上飯圈流傳超強的三星Ultra系列拍直拍！

亦有網友稱這根本傳奇了、是非常珍貴的畫面，而更難能可貴的是，金南佶在開唱前可是病倒了，據說罹患了支氣管炎病倒了三天，有網友相當心疼的描述當天情況，表示金南佶開唱前幾天得了支氣管炎，喉嚨到現在還會痛、講話的時候都讓人心疼，但是他為了粉絲還是唱跳了16首歌，根本就可以兼職歌手了。



아니 진짜 오늘 팬콘 때 기관지염 걸려서 목 아픈데도 계속 팬들 위해 노래 16곡이나하고 춤, 토크 다 하는 거 안쓰러우면서도 너무 감동적이었다ㅠㅠ 어째서 목이 아픈데도 노래가 우최쇼 때보다 더 는 거 같지? 덕깍지 빼고 생각해봐도 가수를 겸직하는 것 같음. https://t.co/lSB2i44lOq — 해달 (@ichere9507) June 10, 2023

▼來看更多金南佶演唱片段吧！台下還有應援超可愛！這下子只能更期待香港與台北場了呢！



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