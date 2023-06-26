来台湾也会唱跳《Candy》嘛！金南佶「2023年粉丝见面会台北场」将於本周日（2日）售票

粉丝们可要订好闹钟、准备抢票！看了首尔场的后记，小编超期待台北场的～

曾主演《名不虚传》、《热血司祭》、《解读恶之心的人们》、《Island》等电视剧并累积大批粉丝的演员金南佶，於今年（2023年）举办巡回粉丝见面会《Again》。《Again》意味著恢复疫情前的日常生活与文化，并再次与全球粉丝们见面，以感谢粉丝们的爱和支持。

本月（6月）10日，首尔场在「奖忠体育馆」举行。此次见面会定位为「Fan Concert」，意为「Fan Meeting粉丝见面会＋Concert演唱会」。拥有好演技及好歌喉的金南佶，在首尔场连唱16首歌，其中一首为《Candy》，在网路上引发热烈讨论，官方还特别公开完整版影片，有粉丝留言：「去了Fancon后就念念不忘金Candy～」

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而昨日（25日），台北场的售票资讯终於出炉！据主办方「超级圆顶」官方Facebook粉丝专页表示，售票日为本周日（2日）14:16pm在「KKTIX」网站开放，演出地於「Zepp New Taipei」（新庄宏汇广场），全场坐席。

【小编贴心提醒：演出时间为8月18日（星期五）晚间八点。虽然临近周末，但若不是住在北部的粉丝们，可能没这么方便。有要来见南佶欧吧的粉丝们，可能要预先安排行程了！】

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