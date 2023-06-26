會是第二個鄭好娟嗎？新人金施恩加盟《魷魚遊戲2》，是斬獲百想藝術大賞新人獎的「怪物新人」

演員金詩恩將出演Netflix《魷魚遊戲2》。
26日，據韓媒OSEN獨家報導稱金詩恩將出演《魷魚遊戲2》，不過到底是怎樣的角色尚不得知，也讓觀眾們好奇她是否能夠延續第一部中鄭好娟的人氣。 鄭好娟憑藉《魷魚遊戲》人氣爆火，這也是她從模特轉型為演員的第一部影視劇，直接讓她從無名小演員晉升為韓流明星，電視劇播出期間IG粉絲數暴漲至2000萬，在鞏固了韓國本土地位后，鄭好娟開始進軍歐美圈，之後頻繁地亮相各類國際活動的紅毯，賺足了爆火的紅利。 對於OSEN的報導，Netflix僅回應「無法幫大家確認這一消息」，但已經有不少業界認識透露金施恩確實已經出現在了《魷魚遊戲2》的女演員陣容名單上。
金詩恩在電影《陰影下的她》中有過出色表現，她也憑藉該作品擊敗眾多實力派對手榮獲第59屆百想藝術大賞的「最佳新人」，被封為「怪物新人」，得獎時感性發言「我常想要安然無恙的度過每一天，沒想到，活著活著就得獎了，人生還是很美好的。」 一席話掀起共鳴。
6月18日，Netflix率先公開了《魷魚遊戲2》的8名主角陣容，任時完、姜河那、朴成勳、梁東根等全新加盟，當時就因為名單上沒有女演員引爆熱議，令Netflix緊急回應「之後還會有選角公開」。
此外，《魷魚遊戲2》將於今年下半年投入拍攝，預計2024年和觀眾見面。
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