金泰梨《惡鬼》上身雙面演技炸裂！這個「細節」就是鬼上身你看出來了嗎（含EP.2劇透）

金銀姬編劇、金泰梨與吳正世主演的《惡鬼》本週五六播出，第一集播出就開出全韓9.9%收視率獲得好評，第二集可以說如願突破，達到10%收視率，金泰梨的「雙面演出」最受讚許。

第二集，首先闡述具散影（金泰梨 飾）與廉海上（吳正世 飾），以「你必須聽鬼訴說，他們的名字以及留在這裡的原因」，成功解開國中生遭鬼纏身的謎底。雖然具散影意識到「人比鬼恐怖」，但廉海上還是深信附在具散影身上的散髮女鬼非常可怕，因為她曾害死自己的母親，就在自己面前。在具散影打工遇上怪事，並且親眼、透過散法女鬼的眼見到奶奶（藝秀晶特別演出）上吊，她才開始相信這一切……



金泰梨演技炸裂廣受好評的一幕，就在鬼現身的時刻，具散影突然拿著娃娃割著割著，還有鏡中的另個自己邪惡的笑出聲：「猜猜我叫什麼名字？」



最令人毛骨悚然的是這幕，具散影想簽名筆卻掉了，她蹲下來緩緩撿起筆……你發現了嗎？具散影本來是用右手簽名，她撿起筆後卻用左手簽名，所以才會有後來她割娃娃那幕，因為具散影就在掉筆的時候被鬼操縱身軀了。掉筆之後用了左手，就是鏡象的概念，鬼只有在鏡中會現形。



와 악귀는 거울속에 사니까 김태리 몸에 빙의되어서 현실로 나오면 왼손을 쓰네 pic.twitter.com/y29Mpaoaoa — 월급류팡 (@AYO__85) June 24, 2023

第二集播出後，觀眾對於《惡鬼》的鋪陳更加津津有味了，不僅好奇散影女鬼的來歷，還有廉海上身邊疑似高中生的人物是誰，而具散影父親具講模（陳善圭特別演出）寄給廉海上的信會不會其實是陷阱？亦是看點。



下集預告具散影與廉海上找到了散影女鬼可能的出處「長津里」，另一邊調查相關未懸案件的刑警徐文春（金元海 飾）與李洪思（洪慶 飾）似乎又遇上了怪事。

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