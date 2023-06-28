雷／《惡鬼》才播2集就破10％　「4大必看亮點」金泰梨鬼氣逼人催出收視率

由Disney+獨家跟播的韓劇一檔接一檔！在醫療神劇《浪漫醫生金師傅3》播畢後，緊接著由「百想搭檔」金泰梨與吳正世主演的驚悚劇《惡鬼》接棒，更找來懸疑劇最強編劇金銀姬助陣。果然是黃金幕前幕後超強陣容，才剛播兩集，收視率已經衝破10%。在劇中金泰梨宛如變色龍一般，飾演被惡鬼附身後的中邪演技，鬼氣逼人的模樣讓不少影迷幾乎全程都要用手遮著眼睛才敢看完！



金泰梨的邪氣笑容

不敢相信平常笑容如此甜美、甚至帶點傻氣的金泰梨，在最新作品《惡鬼》中居然可以有如此令人感到不寒而慄的模樣！她在劇中飾演被鬼附身的具散影，儘管不相信鬼神的存在，但她在一次照到鏡子的反射中，竟然發現鏡子裡頭的自己，竟然是披頭散髮被鬼附身的模樣，甚至一步步走向自己，露出詭異微笑問「猜猜我叫什麼名字？」。不少影迷看到這幕後都大喊「追完劇之後都不敢再照鏡子了！」



「去死，這樣你就會知道自己多想活下去」

被附身後的具散影，似乎會跟惡鬼共用視角，她看到了惡鬼前往的地點竟是奶奶家，嚇得趕快跑到現場，不過最後仍慢了一步，惡鬼透過自己的模樣與奶奶見面，甚至最後疑似害死奶奶...當身旁的人開始離奇死去，而所有證據似乎都指向具散影時，她感受到無力、漫無目的的走向車流中...。這時耳邊響起「去死，這樣你就會知道自己多想活下去」才突然驚醒，抱著廉海上（吳正世飾演）痛哭說「我想活下去、我想跟媽媽一起活下去！」這句話讓不少人留下深刻印象，似乎也在訴說真正的惡鬼背後的故事。



吳正世新造型帥翻！

在開播之前，有不少網友認為吳正世與金泰梨這對相差13歲的男女演員，在劇中要怎麼破除年齡差距，甚至會不會有CP感？好在劇情中兩人似乎是拍檔成分居多，且劇情設定吳正世是跟金泰梨的父親比較有關聯。不過網友發現吳正世在《惡鬼》中帥氣度破表，與先前在《雖然是精神病但沒關係》、《智異山》、《山茶花開時》模樣差很多，加上在前兩集劇情中，廉海上總是在關鍵時刻陪伴在具散影身邊，還有幾幕英雄救美的畫面，讓後續不免期待，會不會有什麼新發展。



廉海上的同居人的真正身份？

看得到鬼、長久以來也是在研究相關靈異事件的民俗專家廉海上，在家中卻有這麼一位，穿著制服、但不像正常學生的同居人。他可以跟廉海上侃侃而談，討論具散影的附身原因，也知道廉海上過去的家庭背景。但他從來沒親口說出自己的身份。這個同居人到底是不是活人，還是根本就是廉海上的「幻想」？也成為《惡鬼》中最令人好奇的話題之一。



正當多數影迷以為《惡鬼》大致上都會是驚悚又恐怖的畫面，但其實在劇中，驚喜出現穿著學生服的金泰梨。她綁著高馬尾、一身青春的髮箍＋運動褲，脖子上還掛著懶人睡覺必備的枕頸，直接夢回《二十五，二十一》的運動好手羅希度，也讓人大讚金泰梨彷彿變色龍一般，在《惡鬼》中還一次收集天真、鬼魅、勇敢三種樣態的金泰梨，演技出神入化，也難怪《惡鬼》才剛播出就能獲得如此好的廣大迴響。



Disney+獨家跟播《惡鬼》每週五、六晚上10:30上架新集數！

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