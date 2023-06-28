雷／《恶鬼》才播2集就破10％　「4大必看亮点」金泰梨鬼气逼人催出收视率

由Disney+独家跟播的韩剧一档接一档！在医疗神剧《浪漫医生金师傅3》播毕后，紧接著由「百想搭档」金泰梨与吴正世主演的惊悚剧《恶鬼》接棒，更找来悬疑剧最强编剧金银姬助阵。果然是黄金幕前幕后超强阵容，才刚播两集，收视率已经冲破10%。在剧中金泰梨宛如变色龙一般，饰演被恶鬼附身后的中邪演技，鬼气逼人的模样让不少影迷几乎全程都要用手遮著眼睛才敢看完！



金泰梨的邪气笑容

不敢相信平常笑容如此甜美、甚至带点傻气的金泰梨，在最新作品《恶鬼》中居然可以有如此令人感到不寒而栗的模样！她在剧中饰演被鬼附身的具散影，尽管不相信鬼神的存在，但她在一次照到镜子的反射中，竟然发现镜子里头的自己，竟然是披头散发被鬼附身的模样，甚至一步步走向自己，露出诡异微笑问「猜猜我叫什么名字？」。不少影迷看到这幕后都大喊「追完剧之后都不敢再照镜子了！」



「去死，这样你就会知道自己多想活下去」

被附身后的具散影，似乎会跟恶鬼共用视角，她看到了恶鬼前往的地点竟是奶奶家，吓得赶快跑到现场，不过最后仍慢了一步，恶鬼透过自己的模样与奶奶见面，甚至最后疑似害死奶奶...当身旁的人开始离奇死去，而所有证据似乎都指向具散影时，她感受到无力、漫无目的的走向车流中...。这时耳边响起「去死，这样你就会知道自己多想活下去」才突然惊醒，抱著廉海上（吴正世饰演）痛哭说「我想活下去、我想跟妈妈一起活下去！」这句话让不少人留下深刻印象，似乎也在诉说真正的恶鬼背后的故事。



吴正世新造型帅翻！

在开播之前，有不少网友认为吴正世与金泰梨这对相差13岁的男女演员，在剧中要怎么破除年龄差距，甚至会不会有CP感？好在剧情中两人似乎是拍档成分居多，且剧情设定吴正世是跟金泰梨的父亲比较有关联。不过网友发现吴正世在《恶鬼》中帅气度破表，与先前在《虽然是精神病但没关系》、《智异山》、《山茶花开时》模样差很多，加上在前两集剧情中，廉海上总是在关键时刻陪伴在具散影身边，还有几幕英雄救美的画面，让后续不免期待，会不会有什么新发展。



廉海上的同居人的真正身份？

看得到鬼、长久以来也是在研究相关灵异事件的民俗专家廉海上，在家中却有这么一位，穿著制服、但不像正常学生的同居人。他可以跟廉海上侃侃而谈，讨论具散影的附身原因，也知道廉海上过去的家庭背景。但他从来没亲口说出自己的身份。这个同居人到底是不是活人，还是根本就是廉海上的「幻想」？也成为《恶鬼》中最令人好奇的话题之一。



正当多数影迷以为《恶鬼》大致上都会是惊悚又恐怖的画面，但其实在剧中，惊喜出现穿著学生服的金泰梨。她绑著高马尾、一身青春的发箍＋运动裤，脖子上还挂著懒人睡觉必备的枕颈，直接梦回《二十五，二十一》的运动好手罗希度，也让人大赞金泰梨彷佛变色龙一般，在《恶鬼》中还一次收集天真、鬼魅、勇敢三种样态的金泰梨，演技出神入化，也难怪《恶鬼》才刚播出就能获得如此好的广大回响。



Disney+独家跟播《恶鬼》每周五、六晚上10:30上架新集数！

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