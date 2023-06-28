崔叡娜新歌概念惹爭議！《Hate Rodrigo》實名提美格萊美獲獎歌手，「可愛的嫉妒」vs「失禮又淺薄」

歌手崔叡娜昨日發行迷你二輯《HATE XX》，其中主打歌《Hate Rodrigo》因標題直接提到美國女歌手Olivia Rodrigo的名字，在網上引起不少討論。

崔叡娜在showcase表示希望成為李孝利、BoA、G-Dragon那樣的藝人，曾獲格萊美三項大獎的美國歌手Olivia Rodrigo也是她憧憬和尊敬的榜樣之一。 《Hate Rodrigo》由崔叡娜親自參與作詞作曲，意圖是「用我獨有的魅力、以不讓人反感的方式表達可愛的嫉妒。」



被問到為何提到實際存在的人物時，崔叡娜稱：「《Hate Rodrigo》用可愛、直白的方式表現複雜的感情，包括對羨慕對象的憧憬和偶爾的嫉妒。 以說反話的方式表達對她的喜愛。」



實際歌詞中寫道：「你是我的明星，我不是嫉妒哦Rodrigo。 HEY U！幹嘛那麼帥氣啦，讓人不爽。 HATE! U！我好糟糕，再也不要嫉妒了。」



但MV公開後，部份網友認為歌曲標題和概念企劃都有欠妥當：在真實存在的人名前面加上「討厭」這一負面詞彙，既失禮又容易引起誤解; 兩人並無私交，且Olivia Rodrigo出道沒多久、比崔叡娜年紀還小，說是致敬也難以令人信服; MV裡出現過多Olivia Rodrigo曾展現的物品和概念，已超過致敬範疇、令人感到原創性不足。



大眾音樂評論家鄭敏在（音）也在Twitter表達了失望：「大提及膽同時代藝人實名並進行借鑒的概念讓人很好奇究竟是什麼樣的歌曲，但只是無趣、平面的引用，很失望。 連致敬和戲仿都算不上，只是令人汗顏的拼湊仿作（pastiche）水準。」

評論家還PO出二人MV裡相似畫面的截圖等，進一步指出：「當然，憧憬同時代活動的藝人也無可厚非，但只因對方帥氣、想像她一樣，就把對方的概念和形象拿到自己的創作物裡進行模仿、傳遞的信息也僅此而已，是不是太缺乏內涵了呢。 以原創作品而言過於淺薄。」



물론 동시대에 활동하는 다른 아티스트를 동경할 수 있다. 그런데 단지 멋지고 닮고 싶다는 이유로 자기 창작물에 그의 콘셉트와 이미지를 가져와 몸소 흉내 내면서, 한다는 얘기도 고작 이게 전부라면 너무 볼품없지 않나. 오리지널 곡이라기엔 지나치게 얄팍하다.https://t.co/G1ZSRzN0mt — 정민재 (@minjae_jung) June 27, 2023

Olivia Rodrigo是2003年出生的美國歌手，2021年發行首張錄音室專輯《SOUR》贏得三項葛萊美獎，擁有兩首Billboard HOT 100冠軍單曲，以及美國唱片業協會頒發的五項多白金認證，還被時代雜志和Billboard評為2021年年度藝人、2022年年度女性。



韓網友：「致敬對象是Beyonce或Madonna還說得通一點」、「我是Olivia Rodrigo粉絲，說實話很不爽，覺得只是以致敬名義模仿她」、「只是概念相似、標題硬塞人名，歌詞沒什麼關聯」、「hate不止是『討厭』、已經是『厭惡』程度，當地人該怎麼想」、「我都覺得丟人」、「 很喜歡崔叡娜，但這次的歌不想聽了」、「公司企劃失敗」、「如果有人發歌叫《超討厭崔叡娜》，她也不會開心吧」、「如果外國歌手發行《超討厭BTS》《超討厭BLACKPINK》之類的歌，誰會喜歡」、「不管初衷是褒是貶，如果在各位名字前邊加上『hate』，誰會想聽呢？」



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