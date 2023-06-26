李聖經來台粉絲見面會上跳女團IVE的〈After LIKE〉！還化身《浪漫醫生金師傅3》車恩彩美聲獻唱～

網友忍不住讚嘆：「如果李聖經作為女團偶像出道的話，也肯定是人氣TOP的成員！實力堅強又充滿魅力啊～。」

熱門韓劇《浪漫醫生金師傅3》才剛播畢，女主角李聖經2023台北站見面會也在6月24日（六）完美落幕，相信到場的粉絲們肯定是擁有滿滿的幸福感，其中，李聖經也為粉絲們帶來了優質的表演節目。





▼舞台上她準備了人氣女團 IVE 的熱門歌曲〈After LIKE〉，如同真正的偶像般，不僅動作到位，表情也豐富可愛，充滿魅力～！

▼除了舞蹈的表演外，她也化身為《浪漫醫生金師傅3》劇中角色車恩彩，用美妙的歌聲填滿粉絲們的心。

無論是舞蹈還是歌唱的實力都是一流，令網友忍不住讚嘆：「如果李聖經作為女團偶像出道的話，也肯定是人氣TOP的成員！實力堅強又充滿魅力啊～。」

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