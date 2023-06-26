李圣经来台粉丝见面会上跳女团IVE的〈After LIKE〉！还化身《浪漫医生金师傅3》车恩彩美声献唱～

网友忍不住赞叹：「如果李圣经作为女团偶像出道的话，也肯定是人气TOP的成员！实力坚强又充满魅力啊～。」

热门韩剧《浪漫医生金师傅3》才刚播毕，女主角李圣经2023台北站见面会也在6月24日（六）完美落幕，相信到场的粉丝们肯定是拥有满满的幸福感，其中，李圣经也为粉丝们带来了优质的表演节目。





▼舞台上她准备了人气女团 IVE 的热门歌曲〈After LIKE〉，如同真正的偶像般，不仅动作到位，表情也丰富可爱，充满魅力～！

▼除了舞蹈的表演外，她也化身为《浪漫医生金师傅3》剧中角色车恩彩，用美妙的歌声填满粉丝们的心。

无论是舞蹈还是歌唱的实力都是一流，令网友忍不住赞叹：「如果李圣经作为女团偶像出道的话，也肯定是人气TOP的成员！实力坚强又充满魅力啊～。」

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