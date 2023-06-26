《今生也請多指教》瑞夏眼中的知音和珠媛逐漸重疊，眼看就要「入坑」了！（EP.04）

tvN新劇《今生也請多指教》改編自同名網漫，講述帶著前世記憶重生的女主在第18次人生遇到真愛「文瑞夏」，但因車禍死亡而開啟第19次人生，並和文瑞夏再次相遇的故事。

第4集裡，瑞夏對知音越來越著迷，但知音知道他從未走出痛失摯愛的悲傷。



*以下內容包含《今生也請多指教》第4集關鍵內容！



三次告白

瑞夏和知音的對話聲引來貂媛媽出門查看，這一次換瑞夏拉住知音的手一起逃跑。 瑞夏覺得與知音相處很愉快，且越來越常在她身上看到珠媛的影子。 知音胸有成竹地說瑞夏一定會對她「入坑」，請他給三次告白機會，如果一直被拒就乾脆地放棄。



不能說出口的思念

知音在第三世曾找過前世的媽媽，但只留下被拒絕的痛苦回憶。 以尹珠媛身份出生並覺醒記憶後不敢向媽媽透露真相，媽媽關切緊張得哭出來，令尹珠媛感動不已，承諾一定會轉生回來找她。 但真的轉生之後，知音還是不敢貿然行動。



貂媛總感覺和知音很熟悉、仿彿很久之前就認識，一瞬間知音差點說出自己就是她思念的姐姐。 這一家人何時才能相認呢？



不願放開的手

知音被早已斷絕關係的哥哥糾纏，瑞夏幫忙解圍後一起喝酒聊天。 瑞夏借酒勁說起小時候喜歡的姐姐在車禍中去世，他感受到姐姐的身體慢慢變涼，此後再也不願與人肢體接觸。

知音請貂媛幫忙送瑞夏回家，對話間貂媛才知車禍給瑞夏留下多麼大的創傷。 知音幫瑞夏整理被子時，瑞夏恍惚間想起姐姐，拉住知音的手不要她離開。 經歷過很多次離別的知音明白，瑞夏仍活在痛失摯愛的悲傷時刻。



下集預告裡，瑞夏坦言開始喜歡知音，知音問如果那個姐姐再次出現他會怎樣？ 貂媛也希望瑞夏和知音交往，一個神秘的聲音說：知音可能會變得非常危險。 好想趕快看到第5集！



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