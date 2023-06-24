《鱿鱼游戏2》终於有女主！韩媒爆朴圭瑛&曺柔理有望加盟，Netflix做出「似曾相识」回应

Netflix热门剧集《鱿鱼游戏》日前公开第二季选角阵容全员为男性，令不少观众疑惑女主在哪？ 昨日终於有韩媒报导称朴圭瑛和曺柔理也将加盟，Netflix和两位演员所属社均已做出回应！

据韩媒Starnews和SpotvNews，朴圭瑛和曺柔理将加盟Netflix热门剧集《鱿鱼游戏》第二部，其中朴圭瑛将担任女主角。 此前公开的第二季阵容包括第一季的李政宰、李炳宪、魏河俊、孔刘，以及新加入的任时完、姜河那、朴成勋、梁东根。





《鱿鱼游戏》第一季为数不多的女性角色都获得很多关注，其中饰演「智英」的李瑜美获得不少时尚资源，后续作品亦从配角晋升主角；饰演「姜晓」、本就是国际知名模特的郑好娟更藉此成功进军好莱坞。





对此，Netflix及两位演员的所属社都谨慎地表示无法确认。 之前有媒体爆料任时完将加盟第二季时Netflix的回应也是无法确认，但3天后就发布了包含任时完在内的第二季选角名单。



《鱿鱼游戏》讲述456人为争夺456亿韩元展开生死游戏的故事，第一季於2021年公开后在全球掀起现象级热潮，短短一个月就为Netflix带来1亿1100万新用户，亦成为Netflix有史以来收看人数最多的作品。 据悉第二季制作费超过一千亿韩元，演员阵容确定后将在今夏开拍，目标明年与观众见面。



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