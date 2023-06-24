EPEX端午節來台吃透透! 分得出台南與台北美食口味差別

三度造訪，EPEX這次終於想做的都做了！剛迎接出道兩年的EPEX，睽違半年再度來台，終於有時間好好的逛夜市，對於番茄的糖葫蘆印象深刻，恰巧遇到端午節的他們也吃了粽子，甚至還有人吃了兩顆，此外牛肉麵也是他們的最愛美食之一，WISH一度被其他成員開玩笑爆料「他吃了14碗」，讓WISH趕緊澄清「我是吃最多沒錯，差不多五碗左右，正常尺寸。」

上次來台被貼上很會吃的標籤，被問到上次小籠包吃200顆、這次要挑戰吃多少，KEUM表示很感謝台灣媒體們幫寫很有趣的新聞，開玩笑說「這次想看WISH哥一個人吃兩百顆。」，WISH則承認「我是吃最多沒錯」，他坦承這趟前兩天大約吃了五碗左右的「正常尺寸」牛肉麵，並強調自己「不吃會後悔的食物」；至於去過台北跟台南的EPEX，竟可以分別出「台南觀光休息放鬆 ，食物口味偏重，且台南草莓好像比較甜，而台北則是口味沒那麼重。」



日前除了慶祝出道兩週年，也順利完成日本多場演出，他們重新檢視剛出道的模樣，表示初期站上舞台很緊張，現在則比較懂得如何享受舞台，而在疫情期間因為無法直接見到大家，所以現在能這樣到處飛、與海內外支持他們的粉絲們，對他們來說更加有動力與熱忱，同時也預告台北場已經準備好韋禮安的「如果可以」，要台灣粉絲敬請期待。



【EPEX 1st FANCON in TAIPEI】於24日下午14:00以及晚上19:30兩場，於台北三創生活園區5樓Clapper Studio舉行，現場售票為當天中午12:00至19:30為止。

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