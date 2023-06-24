BLACKPINK Jisoo定義異性友情：超過10年才算朋友！一句話終結「紫蘇葉紛爭」

女團BLACKPINK成員Jisoo言簡意賅地定義了「異性友人」。

最近Jisoo作客了YouTube綜藝《叮咚當大學》，和主持人WINNER金秦禹聊起了異性之間的友誼。 Jisoo表示：「我倆認識超過10年了吧，一直以為不存在女性友人、男性友人這種事情，超過10年的話還是有可能的。 只是偶爾問候或聯絡也不會生氣，依舊可以暢聊，這種完全就是真朋友的感覺。 如果每天聯繫或者打電話的話，我真的無法理解。」 描述了自己定義的異性友情。



Jisoo接著說道：「 還有紫蘇葉爭議，現在我覺得幫忙的話也無所謂，不過幫忙分開紫蘇葉之後又替對方放到飯上，這我絕對不允許，都已經幫忙分開（紫蘇葉）了，應該要適可而止，還有即使是幫忙，也要懸空分開，而不是在盤子裡幫對方壓著（蘇子葉）。」

之後Jisoo又和金秦禹討論起「戀人與異性友人的關係你能容忍到哪個等級」。 一共有10個等級：

1. 互相是KAKAO TALK好友

2. 生日、公休日、喜喪事會問候

3. PEPERO DAY和情人節時護送巧克力等

4. SNS上互相@對方

5. 好無聊哦，你出來吧（限定白天，只有兩人見面）

6. 打電話1小時

7. 兩人單獨看電影、去投幣練歌房、拍大頭照

8. 疲憊的時候打電話讓對方請自己喝酒

9. 兩人獨自外出一日遊

10. 邀請對方來自己租的房子裡做客（家中只有他們兩個人）

Jisoo看完問題之後稱：「通話一個小時就夠討厭的了，第8階段兩個人獨自去喝酒絕對不行，要一起喝酒的話其中一人醉倒，另一人直接走掉的話沒關係。還有兩人外出一日遊，根本無法理解，不過都不打扮，一起去種地這種的話我還是可以接受的。」



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