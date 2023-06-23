【韓網熱議】偶像說沒有時間都是鬼扯

大家怎樣看呢？

海外行程搭飛機時可以長時間一直玩手機睡覺，移動行程也可以在車裡盡情睡覺玩手機。不久前aespa成員Karina和Winter推薦的也是手機遊戲kk

TXT秀彬也經常玩遊戲，說沒時間根本不可能。 反而移動的時間很長，最多的就是時間。

韓國網友評論：

1. 休息的時候就放人家休息吧

2. PO主不懂累積的疲勞感啊。 移動時間能做什麼？也就是睡覺玩手機，還能做什麼？而且移動本身就很累，至少這段時間讓他們休息一下吧。連這點時間都要求他們做什麼...我都覺得累

3. 商務艙確實可以舒服睡覺，而且偶像經常搭商務艙啊

4. 長時間飛行的話，睡一覺也還有很多時間

5. 想像一下5小時以上坐著去上學/上班，真的是休息啊

6. NewJeans成員Haerin一個月來一次付費聊天，BLACKPINK一年裡除了Jisoo誰也不來kkk比起當藝人玩玩的人，Karina真的很良心了

7. 忙的偶像真的超忙kkk秀彬經常玩遊戲都是什麼時候的事了？ 我記得已經因為太忙而不玩了kkkk

8. 說在飛機上盡情睡覺的，是沒搭過飛機吧？ 沒有比搭飛機更累的事了，以為是乘用車嗎。

9. 最近怎麼這麼多精神病對藝人爆發自卑感啊？ kkk原PO在板上寫垃圾文的時間就沒問題，藝人玩遊戲就是太閒嗎？

10. 放過人家吧，至少在車裡休息一下，偶像不是人嗎...？讓你一整天都工作的話，你做得到嗎？kkkkk 換了你一定會發飆，為什麼要招惹人家好端端的偶像;;;

出處：https://pann.nate.com/talk/370369188

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