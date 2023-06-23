都好好長大了～「童星Line」鄭多彬、盧正義和南多凜一起拍人生四格照！南多凜還有一個多月就退伍啦
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都好好長大了～「童星Line」鄭多彬、盧正義和南多凜一起拍人生四格照！南多凜還有一個多月就退伍啦

明星   2023年6月23日   星期五12:26   Yuan  

（封面圖源：IG@jeongeuiyam）

近日，「童星Line」鄭多彬、盧正義和南多凜一起拍了人生四格照，三人同框引發不少討論。

2000年出生的鄭多彬、2001年出生的盧正義、2002年出生的南多凜都是從小時候就開始演戲，有在追韓劇的朋友們一定都對他們不陌生吧？現在真的都好好長大了啊！網友：「大家都好可愛啊」、「能不能合作一部劇」、「都是我看著長大的孩子呢」、「演技真的從小好到大」、「想看他們演校園劇」等等。
（圖源：IG@jeongeuiyam）

鄭多彬近年也出演《Live On》、《人性課外課》等劇，接下來她將和崔顯旭＆南志鉉搭擋《High Cookie》，這部則是校園奇幻驚悚劇，講述每天最多只能吃一個，只咬一口也能實現夢想的手工餅乾吞噬一所名門高中後引發的故事。
（圖源：JTBC《Live On》劇照）（圖源：IG@jungdabiny）

盧正義通過《重回18歲》和《那年，我們的夏天》展現不同的演技，之前還當了《人氣歌謠》的主持人。盧正義也和朴珍榮合作了新漫改劇《魔女》，講述一個男人愛著一個叫做「魔女」的女人的故事，日前已經殺青，期待播出時間啦！
（圖源：SBS《那年，我們的夏天》劇照）（圖源：IG@jeongeuiyam）

「男神少年時期專業戶」南多凜選擇在2022年入伍，他也跟粉絲們說道：「從小就想早點入伍，退伍後將作爲大人、作爲演員，向大家展現更好的面貌。」而距離他退伍時間只剩下一個多月，退伍後要多多拍戲啊！
（圖源：IG@namdareum_mom）（圖源：IG@namdareum_mom）

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