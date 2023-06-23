都好好长大了～「童星Line」郑多彬、卢正义和南多凛一起拍人生四格照！南多凛还有一个多月就退伍啦

近日，「童星Line」郑多彬、卢正义和南多凛一起拍了人生四格照，三人同框引发不少讨论。

2000年出生的郑多彬、2001年出生的卢正义、2002年出生的南多凛都是从小时候就开始演戏，有在追韩剧的朋友们一定都对他们不陌生吧？现在真的都好好长大了啊！网友：「大家都好可爱啊」、「能不能合作一部剧」、「都是我看著长大的孩子呢」、「演技真的从小好到大」、「想看他们演校园剧」等等。



郑多彬近年也出演《Live On》、《人性课外课》等剧，接下来她将和崔显旭＆南志铉搭挡《High Cookie》，这部则是校园奇幻惊悚剧，讲述每天最多只能吃一个，只咬一口也能实现梦想的手工饼干吞噬一所名门高中后引发的故事。



卢正义通过《重回18岁》和《那年，我们的夏天》展现不同的演技，之前还当了《人气歌谣》的主持人。卢正义也和朴珍荣合作了新漫改剧《魔女》，讲述一个男人爱著一个叫做「魔女」的女人的故事，日前已经杀青，期待播出时间啦！



「男神少年时期专业户」南多凛选择在2022年入伍，他也跟粉丝们说道：「从小就想早点入伍，退伍后将作爲大人、作爲演员，向大家展现更好的面貌。」而距离他退伍时间只剩下一个多月，退伍后要多多拍戏啊！



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