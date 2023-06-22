EXO KAI入伍前「剃頭花絮」公開！隊長SUHO也來幫忙：「哇～真的是栗子耶」

KAI摸摸自己的小平頭好可愛～

EXO KAI於上月（5月）11日進入陸軍訓練所接受基礎軍事訓練，並以社會服務要員（替代役）履行兵役義務。成員們聚在一起為他送行，並留下合照。

入伍前，KAI曾通過「Bubble」公開「平頭自拍照」，還留言表示：「很滿意，好像頑皮鬼呢。」

時隔1個多月的時間，官方公開KAI理平頭的幕後花絮，原來隊長SUHO也有「幫忙」！在入伍前，KAI看了《我是單身》，而可以肆無忌憚地放開吃，讓他感到很開心。

為了與粉絲們製造更多回憶，KAI舉辦了免費的粉絲見面會，同時於線上直播，與大家約定服完兵役後，會以帥氣的模樣回歸。下了舞台，KAI準備要來剃頭了！因為是第一次剪這麼短，所以KAI有些緊張。突然，隊長SUHO現身，KAI表示：「既然來了，就幫我剪一下吧。」

KAI自己先剪了一刀，或許是新奇的體驗，KAI有點興奮了，笑得相當燦爛；接著由SUHO接手，他果斷地下刀、剃髮，讓KAI直呼：「Oh my god～」完成新髮型後，KAI摸摸自己的小平頭，看起來就像打棒球的高中生（笑）照著鏡子的他說：「我果然能駕馭這個髮型」、「吃雞蛋的時候應該會想到我吧？」

另外，EXO將於下月（7月）10日攜正規七輯回歸韓國歌壇，本月12日公開先行曲《Let Me In》並展開預售。這段時間，CHEN、伯賢、XIUMIN與SM娛樂達成和解、修改部分合約內容‎，將更活躍展開組合活動。

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