SJ D&E本週六、日在首爾舉行Fancon！直播劇透：「一定要把《Still You》的歌詞全部背下來」

東海在直播結束前還清唱目前沒有正式音源的《Winter Love》，希望可以在Fancon上聽到這首啊！

由東海、銀赫組成的Super Junior人氣小分隊「D&E」，將於本週六（24日）以韓國首爾為起點，舉行D&E WORLD TOUR FANCON - [DElight PARTY]。

為了與粉絲們有更多交流，D&E官方YouTube已於近期開通。昨日（21日），東海與銀赫進行驚喜直播：

很多人說：「為什麼選擇這麼小的場地？」、「我們也想去，不能去好遺憾」，歐吧們表示：「我們也覺得遺憾，但不要覺得遺憾，我們會去找你們的！」（想起激烈的臺灣場搶票、刷票日常…只能嘆一口氣）

接著，東海與銀赫希望大家能把《Still You》的歌詞背好再來Fancon，不要問「為什麼」，背下來就對了！而這次的Fancon會與之前出演「D&E Show」的樂隊一起合作，所以他們才會在樂隊合奏室開直播。東海還到網路上看了粉絲們預測的「歌單」，基本上都猜對了。

比起以新的專輯展開巡演，因為是疫情後與粉絲們重逢的演唱會，所以這次選擇大家都知道的歌曲來進行。粉絲們希望D&E做的，他們會積極討論和執行，最近還上傳了兩個「Shorts」，為了拍這個跑到日本哦！

交代近況時間：去日本拍了「Shorts」，然後順便去看藝聲哥在日本的演唱會（原本不曉得，去了才知道）。回韓國後，銀赫和圭賢看了(G)I-DLE演唱會。結束(G)I-DLE演唱會，銀赫又和東海看Bruno Mars演唱會。

最後，直播即將結束，東海突然唱起「演唱會限定」的《Winter Love》，銀赫趕緊轉過頭看向他，東海奔出畫面外、留下不知如何反應的銀赫（笑）希望這次Fancon可以看到《Winter Love》舞台！

▲去日本拍的兩個「Short」～

▲一定要把《Still You》的歌詞背好再進場！

▲曾在《一週的偶像》帶來《Winter Love》舞台的D&E

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