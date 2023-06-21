SM娛樂開設「KWANGYA 119」，三小時已湧進3千則舉報，還有不少粉絲抗議造型

SM娛樂今年2月曾發表「SM 3.0」計畫，其中的「KWANGYA 119」（曠野119）舉報中心，今日韓國時間下午三時已在SM TOWN官網上線，目前開張三小時已湧進近3000則舉報，還在持續增加中。

曠野119目的在強化SM保護藝人的層面，分為「ARTIST（藝人）名譽損害舉報」、「非法票務／著作權侵害舉報」、「更正舉報&意見提案」與「服務諮詢」板塊，只要是SM TOWN會員都可以使用。大部分都要填寫保護對象（SM藝人或藝人）、舉報類型（含誹謗、騷擾）、標題、內容、舉報對象，以及出處網址與IP……等等。



안녕하세요.⁰SM엔터테인먼트입니다.⁰⁰SM 소속 아티스트의 권익 보호를 위한 신고 센터인 'KWANGYA 119' 사이트가 오픈 되었습니다.⁰https://t.co/nDLjraEL63⁰⁰‘KWANGYA 119’는 SMTOWN 아이디로 로그인 후 이용 가능하며, ⁰‘ARTIST 명예훼손 신고’ 외에도 ‘불법 티켓/저작권 침해 신고’와… pic.twitter.com/8FLgjLY7fF — SMTOWN (@SMTOWNGLOBAL) June 21, 2023

在「ARTIST名譽損害舉報」目前已累計1500多件，可以看到關於SHINee、NCT、EXO……等等成員受到傷害的舉報。特別的是，「更正舉報&意見提案」也達到1400多則，其中對於造型和促銷的內容最多，令人啼笑皆非，推特有則熱門貼文這麼說：「啊，曠野119，對於造型的意見氾濫，不好笑，瘋了。」



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광야119에 스타일링 의견 넘쳐난다

안웃겨ㅁㅊ pic.twitter.com/NIqdUVpsz1 — 부옥 (@buuokee) June 21, 2023

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