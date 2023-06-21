SM娱乐开设「KWANGYA 119」，三小时已涌进3千则举报，还有不少粉丝抗议造型
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SM娱乐开设「KWANGYA 119」，三小时已涌进3千则举报，还有不少粉丝抗议造型

明星   2023年6月21日   星期三17:45   草莓  

（封面图源：SM TOWN旷野119网站截图）

SM娱乐今年2月曾发表「SM 3.0」计画，其中的「KWANGYA 119」（旷野119）举报中心，今日韩国时间下午三时已在SM TOWN官网上线，目前开张三小时已涌进近3000则举报，还在持续增加中。

（图源：SM娱乐提供TVDaily）

旷野119目的在强化SM保护艺人的层面，分为「ARTIST（艺人）名誉损害举报」、「非法票务／著作权侵害举报」、「更正举报&意见提案」与「服务谘询」板块，只要是SM TOWN会员都可以使用。大部分都要填写保护对象（SM艺人或艺人）、举报类型（含诽谤、骚扰）、标题、内容、举报对象，以及出处网址与IP……等等。

在「ARTIST名誉损害举报」目前已累计1500多件，可以看到关於SHINee、NCT、EXO……等等成员受到伤害的举报。特别的是，「更正举报&意见提案」也达到1400多则，其中对於造型和促销的内容最多，令人啼笑皆非，推特有则热门贴文这么说：「啊，旷野119，对於造型的意见泛滥，不好笑，疯了。」
（图源：SM TOWN旷野119网站截图）（图源：SM TOWN旷野119网站截图）

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