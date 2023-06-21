【韓網熱帖】韓韶禧越來越刻意了

大家怎樣看呢？

（*小編註：照片是韓韶禧PO在IG限動的合成圖）

原PO主表示：合成圖過分了吧kk明明看起來也沒有特別喜歡，卻假裝是宋慧喬的粉絲kk看得出自從宋慧喬《黑暗榮耀》紅了之後就假裝兩人很熟悉的樣子。坦白說，如果是沒什麼名氣的女演員應該不會這樣。我身邊有男朋友的人、非常喜歡男人的人，一邊在女團影片留言「不准罵某某！」，也會說「啊C8當侍女的模樣真惡心啊」~



韓國網友評論：

1. 誒，這有什麼問題嗎？ 以宋慧喬的級別，這種花式吹捧不很正常嗎？ 作為晚輩、作為尊敬喜歡她的粉絲，這樣的行為有什麼問題？ 你們不會花式吹捧自己喜歡的藝人嗎... 宋慧喬都沒有表現出討厭，為什麼你們這麼著急...

2. （韓韶禧）現在好像宋慧喬的跟蹤狂，可怕;;; 適可而止吧，這樣很讓人驚慌啊。 雖然宋慧喬早就是大明星、應該能理解追星行為，但也PO太多了;;

3. 沒想到是合成圖... 確實有點肉麻

4. 猜她只是滑到粉絲合成的圖於是PO上去，問題是PO太多了。 最開始出現選角消息的時候她這樣還算可愛有趣，現在電視劇泡湯了，兩人看起來也沒很熟，她還一直單方面輸出，就令人疑惑

5. 我也覺得她一直這樣有點過分了... 宋慧喬對於花式吹捧的留言回復過幾次，現在也不回了...

6. 確實有點過頭和誇張... 但粉絲都說可愛有趣... 她如果想升到宋慧喬的級別，應該需要公司好好管理一下...

7. 板友們很好笑耶，什麼跟蹤狂... 韓韶禧是宋慧喬的粉絲，而且兩人據說很熟（附上宋慧喬轉PO韓韶禧限動的截圖）

8. 沒看到宋慧喬把這張圖轉PO到IG限動，還畫了愛心嗎？？ 而且據說兩人確實關係很好~有些人就是看不慣女生們關係好哦

9. 她們倆熟不熟、宋慧喬是不是在無奈接受、韓韶禧是不是在裝熟，你們到底如何知曉的啊？ 根本都沒見過她倆，在房間角落對著幾張IG照片做推理，這樣的人生真是坎坷啊

10. 居然因為韓韶禧而自卑感爆發了...

出處：https://pann.nate.com/talk/370358493

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