金聖圭出道13年首度來港開唱：兩度安歌答謝港迷支持！驚喜演唱INFINITE名曲掀高潮

香港INSPIRIT昨晚是不是超幸福?!

INFINITE隊長兼主唱金聖圭昨晚假九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行由德碩文化傳播有限公司主辦的「2023 KIM SUNG KYU CONCERT ‘LVII-Like your Vibes’ IN HONG KONG」。出道13年首度來港舉行個人演唱會的金聖圭全晚表現興奮，為久候多時的港迷獻上兩小時無間斷的精彩演出！



金聖圭在粉絲的歡呼尖叫聲中型格登場，並一連唱出《Climax》、《41th》、《Divin’》及《Shine》四首歌曲，炒熱全場氣氛！一輪勁歌過後，他隨即以廣東話向現場觀眾打招呼，又謂「好開心見到大家」。對於時隔多年再次來港，金聖圭表示感到好開心，更自爆到埗當日馬上去欣賞夜景，大讚香港的夜景非常漂亮。期間，他發現粉絲的手幅稱呼他為男朋友並謂「遠距離戀愛要結束了」，他亦搞笑自認「男朋友」。





樂隊成員逐一向大家打招呼後，金聖圭與樂隊即興唱出INFINITE的出道曲《Come Back Again》，令台下粉絲非常驚喜。他亦趁機向粉絲宣傳與隊友成立的新公司及自己即將在月底發行的新碟。在粉絲熱情的要求下，金聖圭即席小唱一段「劇透」新歌。演唱會上，金聖圭獻唱多首人氣歌曲，包括《City of Angel》、《Alive》、《Fade》等，為港迷帶來一場目不暇給的音樂盛宴。



為慶祝金聖圭首次在港開唱及INFINITE出道13週年，港迷特別準備Q版造型蛋糕向偶像送驚喜。金聖圭表示粉絲每次的應援和驚喜都是他的源動力。最後，他兩度安歌以答謝粉絲一直以來的支持，並以《Be Mine》一曲為演唱會畫下圓滿的句號！



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