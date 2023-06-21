李孝利人生首次祝歌獻給共事20年經紀人，講話秒噴淚：「父母席上沒有人，我想坐在那裡」

李孝利與金元萱、嚴正化、BoA、華莎、洪賢姬共同主演的節目《唱跳歌手流浪團》（DANCE歌手流浪團），在韓國各地流浪演出，無論是公演現場還是節目都受到大眾歡迎，而最新一集尾聲有個相當感人的各特別演出。

這個特別演出是李孝利獻給共事20年經紀人「小燮」李根燮的專屬表演，是祝歌的演唱，李孝利還帶上伴舞舞團Nana School，又唱又跳的獻上〈U-Go-Girl〉。表演完後想說祝福的話，李孝利卻秒噴淚，因為對經紀人充滿心疼。



其實在上台前，李孝利就很擔心誰會坐在父母席，因為經紀人的父母都離世了，她在台上說：「我看到小燮父母席上沒有人，就突然忍不住眼淚……本來想著小燮父母的位置，雖然很抱歉，但我想我能坐的話，我是想坐在那裡的。」傾吐了很多感謝的話，對於如親弟弟般經紀人。



不過在淚水之中也有令人破涕為笑的時刻，「小燮真的是把一切事情都幫我做了，不止是經紀人的弟弟，感覺被伊珍（新娘）搶走了，我好傷心……他是我的男人啊……」李孝利擦著眼淚也笑出來。



看著這樣的情景，觀眾也倍感溫馨，喜歡他們之間超過藝人與經紀人間的感情，也說李孝利真的是名帥氣又溫暖的人。



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