金圣圭出道13年首度来港开唱：两度安歌答谢港迷支持！惊喜演唱INFINITE名曲掀高潮

香港INSPIRIT昨晚是不是超幸福?!

INFINITE队长兼主唱金圣圭昨晚假九龙湾国际展贸中心STAR HALL举行由德硕文化传播有限公司主办的「2023 KIM SUNG KYU CONCERT ‘LVII-Like your Vibes’ IN HONG KONG」。出道13年首度来港举行个人演唱会的金圣圭全晚表现兴奋，为久候多时的港迷献上两小时无间断的精彩演出！



金圣圭在粉丝的欢呼尖叫声中型格登场，并一连唱出《Climax》、《41th》、《Divin’》及《Shine》四首歌曲，炒热全场气氛！一轮劲歌过后，他随即以广东话向现场观众打招呼，又谓「好开心见到大家」。对於时隔多年再次来港，金圣圭表示感到好开心，更自爆到埗当日马上去欣赏夜景，大赞香港的夜景非常漂亮。期间，他发现粉丝的手幅称呼他为男朋友并谓「远距离恋爱要结束了」，他亦搞笑自认「男朋友」。





乐队成员逐一向大家打招呼后，金圣圭与乐队即兴唱出INFINITE的出道曲《Come Back Again》，令台下粉丝非常惊喜。他亦趁机向粉丝宣传与队友成立的新公司及自己即将在月底发行的新碟。在粉丝热情的要求下，金圣圭即席小唱一段「剧透」新歌。演唱会上，金圣圭献唱多首人气歌曲，包括《City of Angel》、《Alive》、《Fade》等，为港迷带来一场目不暇给的音乐盛宴。



为庆祝金圣圭首次在港开唱及INFINITE出道13周年，港迷特别准备Q版造型蛋糕向偶像送惊喜。金圣圭表示粉丝每次的应援和惊喜都是他的源动力。最后，他两度安歌以答谢粉丝一直以来的支持，并以《Be Mine》一曲为演唱会画下圆满的句号！



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