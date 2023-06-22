朴敘俊緋聞女友xooos過往受關注：原來曾經跟IU演過戲！

最近朴敘俊的緋聞女友수스（xooos）受到了極大了關注。

這兩日韓娛圈最大的新聞就是韓流男神之一的朴敘俊戀愛了，與比自己小6歲的百萬YouTuber兼歌手的수스（xooos）交往了一年。雖然雙方經紀公司都表示「這是藝人私生活，無法確認」，且朴敘俊在自己的新電影發佈會上也談及此事，解釋「對於公開個人私事，我很有壓力」，這種既不承認也不否認的態度反而被廣大網友們直接理解為默認戀情，因此眾人對수스（xooos）充滿了好奇心。



1994年出生的수스（xooos）本名叫「金秀妍」，是一名YouTuber，擁有157萬粉絲，經常在自己的頻道中分享自己的日常和歌曲翻唱影片，亮麗的外型和不俗的唱歌功底令她吸引了不少網友，其中翻唱Charlie Puth歌曲的影片直接為她帶來了3500萬的點擊率，是YouTube上比較有名的歌手，今年還簽約了經紀公司WAVY。



翻看수스（xooos）履歷時竟然發現她早在2015年就憑藉電視劇《製作人》演員出道，這部劇因由孔曉振、金秀賢和IU主演而人氣火爆，劇中수스（xooos）飾演的是Cindy（IU飾）所屬愛豆團Pinky4中的成員「Christine」。



戲份雖然不多，卻是與Cindy對立的角色，因此給不少觀眾留下了印象。



這之後수스（xooos）陸續出演了電視劇《生死決斷羅曼史》、網劇《青春塔羅》。 2017年她又發行了單曲專輯《Rainbow》，開啟了歌手事業，近些年推出過《愛情Doll》、《'Naked》、《Made In Heart》等專輯。

此外，수스（xooos）曾作客過節目《朴載範的Drive》，表示：「之前發過2次單曲，卻沒什麼反響，我一直都想唱歌，可惜沒有舞台，就思考到底要怎麼做才好，這才開始在YouTube上唱歌。」



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞