朴叙俊绯闻女友xooos过往受关注：原来曾经跟IU演过戏！

最近朴叙俊的绯闻女友수스（xooos）受到了极大了关注。

这两日韩娱圈最大的新闻就是韩流男神之一的朴叙俊恋爱了，与比自己小6岁的百万YouTuber兼歌手的수스（xooos）交往了一年。虽然双方经纪公司都表示「这是艺人私生活，无法确认」，且朴叙俊在自己的新电影发布会上也谈及此事，解释「对於公开个人私事，我很有压力」，这种既不承认也不否认的态度反而被广大网友们直接理解为默认恋情，因此众人对수스（xooos）充满了好奇心。



1994年出生的수스（xooos）本名叫「金秀妍」，是一名YouTuber，拥有157万粉丝，经常在自己的频道中分享自己的日常和歌曲翻唱影片，亮丽的外型和不俗的唱歌功底令她吸引了不少网友，其中翻唱Charlie Puth歌曲的影片直接为她带来了3500万的点击率，是YouTube上比较有名的歌手，今年还签约了经纪公司WAVY。



翻看수스（xooos）履历时竟然发现她早在2015年就凭藉电视剧《制作人》演员出道，这部剧因由孔晓振、金秀贤和IU主演而人气火爆，剧中수스（xooos）饰演的是Cindy（IU饰）所属爱豆团Pinky4中的成员「Christine」。



戏份虽然不多，却是与Cindy对立的角色，因此给不少观众留下了印象。



这之后수스（xooos）陆续出演了电视剧《生死决断罗曼史》、网剧《青春塔罗》。 2017年她又发行了单曲专辑《Rainbow》，开启了歌手事业，近些年推出过《爱情Doll》、《'Naked》、《Made In Heart》等专辑。

此外，수스（xooos）曾作客过节目《朴载范的Drive》，表示：「之前发过2次单曲，却没什么反响，我一直都想唱歌，可惜没有舞台，就思考到底要怎么做才好，这才开始在YouTube上唱歌。」



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