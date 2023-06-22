年度瘋狂動作電影《貴公子》臺韓同步上映！觀眾激讚：反轉反轉再反轉！罵髒話竟成金宣虎最大難關！

《魔女》系列作團隊精心打造年度瘋狂動作鉅獻《貴公子》，於6月21日端午連假臺韓同步上映！集結了《海岸村恰恰恰》金宣虎、《Missing：他們存在過》姜太䝬、《鬼門》金剛于、《請回答1994》高雅羅等演技派演員，將為觀眾帶來尺度破表、瘋狂無極限的精彩動作電影！《貴公子》以令人耳目一新的題材、乾淨俐落的武打動作、震撼無比的動作場面、刺激十足的飛車追擊場景，以及幽默逗趣的情節安排，讓韓國媒體與觀眾讚不絕口，都認為這將是今年最棒的動作追擊電影！

《貴公子》導演朴勳正過去因執筆《神鬼交易》、《看見魔鬼》劇本而備受矚目，在他正式以導演身分出道後，便以《闇黑新世界》、《V.I.P.》、《魔女》系列作、《暗夜天堂》等精彩作品，以獨樹一格的執導風格在影壇奠定地位！在《貴公子》中，一夜之間成為所有人的目標的拳擊手馬可（姜太䝬飾），讓馬可周遭亂成一片的神祕追擊者貴公子（金宣虎飾），拚命追擊馬可的財閥二世韓理事（金剛于飾），巧遇馬可的神祕女子允珠（高雅羅飾），這些充滿個性的角色將為《貴公子》帶來反轉不斷、出乎意料的故事情節，且結合刺激無比的追擊戰、充滿速度感的動作場面，將令觀眾感受到驚人的快感！



金宣虎這次在《貴公子》中有大量高強度的動作戲，而在拍攝追擊場面時，金宣虎透露自己很努力地假裝不累，他幽默地說：「為何不能說累呢？因為剛開始跑的時候，姜太䝬演員已經練習了好幾個月的跑步，所以我如果癱坐在地上的話會很丟臉。」金宣虎還分享當時令他印象深刻的拍攝花絮，他表示因為是在天冷時跑步，所以喉嚨都腫了起來，當時姜太䝬就給他一瓶精胺酸並說：「喝了這個就可以跑一小時！」原本還煩惱著該怎麼做才能用演技給姜太䝬壓力的金宣虎，卻沒注意到自己已經喉嚨痛了，金宣虎說：「隔天走路時覺得很累，但即使累也要面帶微笑。」此外，金宣虎表示因為西裝夠寬鬆，所以跑起來很輕鬆，也很慶幸能在西裝裡穿很多衣服禦寒。



而《貴公子》中金宣虎和姜太䝬從高架橋一躍而下的驚險場面，也成為韓國媒體觀眾討論的話題，金宣虎透露高架橋的高度與劇本上的高度不同，實際上真的很高，讓有懼高症的他十分驚慌，但又因為姜太䝬的關係，所以不能說自己很害怕。金宣虎當時問姜太䝬：「你跳得下去嗎？」姜太䝬竟面帶微笑地說：「是的，宣虎哥，我得跳下去啊！」讓金宣虎也不用替身親自跳下去，金宣虎還透露：「在拍攝橋上一躍而下的場面，因為我表情看起來太驚恐了，所以拍了很多遍。後來終於有一次面帶微笑完成動作的畫面，導演就將該畫面放進電影裡。」



《貴公子》是金宣虎的大銀幕出道作，對於觀賞完《貴公子》的感想，他說：「我在媒體試映會時第一次看到電影成品，似乎只看得到自己的缺點。而且，我的臉出現在大銀幕上時，缺點看起來就更加明顯了，好幾次差點對自己的演技尖叫，坐在旁邊的金剛于前輩就拍拍我的肩膀安慰我，我才慢慢習慣。時隔一年看到自己的作品，覺得既神奇又尷尬。」金宣虎還透露：「尤其是和大家一起觀看在飛機上說英語的場面時，我真的很難忍受。本來應該要說美國腔和英國腔的，導演卻要求我展現出『想說好英國腔的口吻』，即使知道這點，我還是無法忍受電影中的這個場面，好想離開座位。幸好坐一旁的金剛于前輩安慰我說沒關係，我才得以冷靜下來。」



包括金宣虎在內，《貴公子》的主要角色們在戲中從頭到尾都在不停地奔跑，從槍戰、飛車追逐戲到高空吊鋼絲戲，有很多危險的場面。但讓金宣虎在參演時吃盡苦頭的部分卻是「罵髒話」的場面，他也費盡苦心做足準備，他表示：「在讀劇本會議時，導演笑著對我說我罵髒話的場面有點尷尬，說我平時的語氣太善良了。為了練習罵髒話，我還被推薦看《發條橘子》這部作品，導演要我參考主角享受做壞事的模樣，我在YouTube之類的有找到一些片段，但導演罵我說要去找正片來看。而在朴勳正導演的作品《闇黑新世界》中，也出現許多髒話，我也從中學到即使不用大聲，也能那樣傳達的方法！」金宣虎也被導演提點在《貴公子》這部作品中，不需要抑制憤怒的演技，反而需要更憤怒的演技。金宣虎突破形象主演的年度追擊動作鉅獻《貴公子》本週三6月21日臺韓同步上映！



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