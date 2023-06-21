在發佈會上被問到與百萬網紅xooos戀情！朴敘俊親自回應：「因為是個人私生活，很難告訴大家」

昨日，朴敘俊被爆出與百萬YouTuber兼歌手的수스（xooos）正在戀愛中，之後接連出現了以證明戀愛的照片和情侶單品等。雙方所屬社對於兩人的戀愛表示：「因爲是私生活，所以無法確認。」

（延伸閱讀：朴敘俊被爆與百萬YouTuber戀愛中♥ 經紀公司回應又是熟悉的：私生活無法確認！）

今日（21日）朴敘俊出席電影《水泥烏托邦》製作發佈會，就有記者問道：「昨天你有個人話題，但是你還沒有表明個人立場，或許有什麼可以表明的嗎？」朴敘俊表示昨天因為正在拍攝作品，很晚才聽到這個消息，很晚才知道出了那樣子的新聞。



他繼續說：「最先湧入的想法是『看來我受到很多關注』啊！非常感謝這份關心，對我而言公開私生活會感到很大的負擔，因為這是私生活，所以有點難告訴大家。最重要的是今天是電影的首個日程，希望大家能多多關注電影。」

電影《水泥烏托邦》由李炳憲、朴敘俊、朴寶英、金度允、朴持厚和金善映主演，講述歷經一場大地震之後幾乎成為廢墟的首爾，倖存的人們開始聚集在唯一僅存的「皇宮公寓」，而展開了一場災難下的懸疑驚悚電影，預計在8月上映。



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