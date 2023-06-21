《貴公子》台灣韓國今日同步上映！金剛于大讚金宣虎是「優點很多的演員」〜下一部作品《暴君》兩人也將再度合作

演員金宣虎出道大螢幕的作品《貴公子》今日6月21日正式在台與韓國同步上映，而劇中與他對立的角色金剛于，日前也表達了他與演員金宣虎首度合作的感想，並且兩人更將與導演繼續合作下一部電影作品《暴君》。

金剛于在日前進行電影《貴公子》相關訪談時提到，本次作品中有兩位首度登上大螢幕的演員，金宣虎以及姜太䝬，以及曾拍攝電影的高雅羅，讓金剛于在現場感受到「年齡根本不是重點」，稱讚合作演員們的表現相當優異。



在電影中金剛于所飾演的角色是與「貴公子」金宣虎對立，金剛于表示他覺得金宣虎是一位優點非常多的演員，雖然他自己沒有看過金宣虎之前的其他作品，僅是聽過相關傳聞，以為他就是暖男愛情浪漫演技非常優秀的演員，但金剛于大讚金宣虎在這次的演出真的非常棒，應該是因為他之前有許多話劇的舞台經驗，對於他在打造自己角色的能力方面非常的出色。



金剛于與金宣虎除了合作今日上映的電影《貴公子》，接下來還會持續合作另一部電影作品《暴君》，金剛于表示非常開心能與金宣虎連續再度合作，自己也非常享受這樣的拍攝過程，還稍微透露出雖然他與金宣虎在《貴公子》中是對立角色，但是在《暴君》裡會帶來不一樣的感覺，在《貴公子》中他與金宣虎是完全不熟悉對方的人物，但在《暴君》中則會是兩人有交情之下才有對立劇情的發展。



《貴公子》劇情描述一位韓國菲律賓混血的地下拳擊手馬可（姜太䝬飾）某天得知能夠前往韓國與生父見面，踏上旅程的途中才發現自己被多方人馬追逐，其中對他窮追不捨的是一位「神秘貴公子」（金宣虎飾），而主導他回到韓國的則是同父異母的哥哥韓理事（金剛于飾）。馬可究竟能否逃過一劫？貴公子又是為何對他展開追擊？電影《貴公子》劇情神反轉，6月21日正式在台上映。



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