在发布会上被问到与百万网红xooos恋情！朴叙俊亲自回应：「因为是个人私生活，很难告诉大家」

昨日，朴叙俊被爆出与百万YouTuber兼歌手的수스（xooos）正在恋爱中，之后接连出现了以证明恋爱的照片和情侣单品等。双方所属社对於两人的恋爱表示：「因爲是私生活，所以无法确认。」

（延伸阅读：朴叙俊被爆与百万YouTuber恋爱中♥ 经纪公司回应又是熟悉的：私生活无法确认！）

今日（21日）朴叙俊出席电影《水泥乌托邦》制作发布会，就有记者问道：「昨天你有个人话题，但是你还没有表明个人立场，或许有什么可以表明的吗？」朴叙俊表示昨天因为正在拍摄作品，很晚才听到这个消息，很晚才知道出了那样子的新闻。



他继续说：「最先涌入的想法是『看来我受到很多关注』啊！非常感谢这份关心，对我而言公开私生活会感到很大的负担，因为这是私生活，所以有点难告诉大家。最重要的是今天是电影的首个日程，希望大家能多多关注电影。」

电影《水泥乌托邦》由李炳宪、朴叙俊、朴宝英、金度允、朴持厚和金善映主演，讲述历经一场大地震之后几乎成为废墟的首尔，幸存的人们开始聚集在唯一仅存的「皇宫公寓」，而展开了一场灾难下的悬疑惊悚电影，预计在8月上映。



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