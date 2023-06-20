朴叙俊被爆与百万YouTuber恋爱中♥ 经纪公司回应又是熟悉的：私生活无法确认！

朴叙俊惊传恋爱绯闻。

20日韩网上突然爆出朴叙俊与YouTuber 수스（xooos）和朋友们合影的照片，两人就此传出了恋情。同时韩媒曝光一名娱乐圈业界人士上个月就曾对「JTBC娱乐新闻」爆料称：「朴叙俊在和수스（xooos）谈恋爱，两人已经向各自的朋友介绍过对方了。」 据悉朴叙俊和수스（xooos）和普通的情侣一样，经常一起运动等，享受平凡的约会，两人也会用一些情侣款。





对此朴叙俊所属经纪公司回应：「这是演员的私生活，无法确认，不好意思。」

수스（xooos）出生於1994年，比朴叙俊小6岁，是一名拥有154万粉丝的YouTuber，经常分享翻唱影片，尤其是翻唱Charlie Puth的《Light Switch》的影片点击率超过3000万。今年1月，수스（xooos）还加盟了音乐厂牌「WAVY」。 除此之外，网友们还在她的IG里发现了BLACKPINK JENNIE的身影，JENNIE在留言中以蝴蝶结表情回应了她，看来两人也有私交。



朴叙俊作为人气演员，粉丝和网友对他的感情生活相当关注，传出绯闻后即可掀起热议，不少网友表示：「第一次知道这个女生，真的很漂亮」、「只要两人觉得幸福就好了，一定要幸福哦」、「什么？！」 、「朴叙俊88年的都36岁了，完全可以谈恋爱啊」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻