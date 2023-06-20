《今生也請多指教》貧困女主轉世18次，一路開掛只為為和真愛重逢！（EP.01）

tvN新劇《今生也請多指教》改編自同名網漫，講述帶著前世記憶重生的女主在第18次人生遇到真愛「文瑞夏」，但因車禍死亡而開啟第19次人生，並和文瑞夏再次相遇的故事。

第1集裡介紹了女主潘知音的奇妙身世，意想不到的劇情發展讓人一看就停不下來！



*以下內容包含《今生也請多指教》第1集關鍵內容！



第19次人生

申惠善飾演的女主每到十歲上下就會想起前世回憶，有時是韓國人、有時是外國人，有時是女人、也有時是男人。 現在的她來到第19次人生，名叫「潘知音」。

潘知音家境貧窮、父親嗜賭，覺醒記憶後她離家出走、投奔前前世照顧過的小女孩「愛景」（如今已是大嬸XD車清華飾演），依靠十幾次人生中積累的知識努力生活，目的是完成前世未能遵守的承諾。



原來潘知音上一世叫「尹珠媛」，活了18次的她本已對人世感到厭倦，為MI集團的少爺「文瑞夏」擔任補習教師時產生好感，並在他母親因病過世後承諾陪在他身邊。 不料瑞夏生日這天，一場車禍突然奪走了尹珠媛的生命。



潘知音為了與真愛重逢、兌現承諾，將目標定為進入文瑞夏公司從而與他相遇，年紀輕輕就成為大企業爭相聘請的人才。



聽不清

文瑞夏母親身體不好、很早就撒手人寰，初戀尹珠媛也在他面前斷氣，令他遭到嚴重精神打擊，聽力也因此受損。 文瑞夏長大成年（安普賢 飾）從德國調任回國，希望拯救媽媽生前經營的酒店。文瑞夏在酒店兩次與潘知音偶遇，不過當然沒有認出她就是尹珠媛。



面試新職員時再次見到潘知音，有些擔心工作內容浪費她的出眾能力。 潘知音開門見山地說：「如果你難以定奪，要不要跟我交往試試看？」 文瑞夏一口咖啡噴出來，以為自己聽錯了！第1集進度真的好快，導演運鏡也都不錯，超期待第2集的發展XD



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