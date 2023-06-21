ZB1完整體綜藝首秀敲定——《驚人的星期六》！7月發行出道專輯
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ZB1完整體綜藝首秀敲定——《驚人的星期六》！7月發行出道專輯

明星   2023年6月21日   星期三08:00   Tracy  

（封面圖源：Twitter@ZB1_official）

新男團ZEROBASEONE（簡稱為ZB1）將迎來首個綜藝節目。

據悉，ZB1首次以完整體正式出演綜藝，9名成員將集體亮相tvN的招牌綜藝《驚人的星期六》。

ZB1（ZEROBASEONE）是選秀節目《BOYS PLANET》最終選出的9名獲勝者組成的新男團，成員包含金地雄、章昊、成韓彬、SEOK MATTHEW、金太來、RICKY、金奎彬、朴乾旭、韓維辰。他們將於7月10日發行出道專輯《YOUTH IN THE SHADE》，正式進軍歌壇。
（圖源：Twitter@ZB1_official）

雖然ZB1尚未正式出道，但因《BOYS PLANET》的熱播已經積累了不小的粉絲，之前前往濟州島進行拍攝完返回首爾時，在金浦機場掀起混亂，現場粉絲瘋狂堆擠，場面一度失控。

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