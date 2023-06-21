ZB1完整體綜藝首秀敲定——《驚人的星期六》！7月發行出道專輯

新男團ZEROBASEONE（簡稱為ZB1）將迎來首個綜藝節目。

據悉，ZB1首次以完整體正式出演綜藝，9名成員將集體亮相tvN的招牌綜藝《驚人的星期六》。

ZB1（ZEROBASEONE）是選秀節目《BOYS PLANET》最終選出的9名獲勝者組成的新男團，成員包含金地雄、章昊、成韓彬、SEOK MATTHEW、金太來、RICKY、金奎彬、朴乾旭、韓維辰。他們將於7月10日發行出道專輯《YOUTH IN THE SHADE》，正式進軍歌壇。



雖然ZB1尚未正式出道，但因《BOYS PLANET》的熱播已經積累了不小的粉絲，之前前往濟州島進行拍攝完返回首爾時，在金浦機場掀起混亂，現場粉絲瘋狂堆擠，場面一度失控。



한국의 모든 제로베이스원 팬분들이 공항에서 소년들이 겪었던 일을 겪어보시길 바랍니다. 벅차고 스트레스 받고 너무 싫고 소속 아티스트를 사랑해야 하는 상황을 회사에서 아무도 통제 못 하는 게 너무 싫다. 망할 년들 #ZEROBASEONE #ZB1 #PROTECTZB1 pic.twitter.com/o9lCHOwQu8 — wookie ☆ (@kamnelita_yuuu) June 12, 2023

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞