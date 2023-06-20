【韓網熱帖】要在各大女性網站上置頂的前偶像黃子韜的發言

大家都覺得是名言嗎？

1. 男友出軌了怎麼辦？

黃子韜：直接分手啊，肯定分手啊，你出軌了我不要你了，你滾吧，大方一點，你跟他在一起幹什麼？ 有點志氣行不行，出軌你還忍？ 那你是神經病嗎？ 他出軌一次就會有第二次。



타오 존나웃긴점..

남친이 바람폈는데 어떡하냐는 팬 질문에 그걸 말이라고 하냐면서 당장 헤어지라고 카디비마냥 윽박질러놓고

이 영상 실검 오르니까 며칠뒤에 뭔말했는지 기억 안 난다고 다시 극대노하는 본인 영상 보면서 '왜 이렇게 화났지? 여러분 죄송합니다' ㅇㅈㄹ함

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/GMdk4csElL — 렝 (@xx_xiaohuli) December 4, 2020

2. 我要減肥

黃子韜：減什麼肥啊，我都沒減，你還減肥，肯定吃啊，你有什麼好減，你當藝人嗎？ 你又不當藝人，你又不用控制飲食，你又沒有鏡頭對著你，吃，不要委屈自己。 減肥不是不吃，而是去運動。



韓國網民評論：

1. 說得太痛快了

2. 說得太對了，千萬不要猶豫直接分手，你以為原諒一次就行了，不，他們會出軌無數次

3. 哈哈哈，他原來就很敏感，不過反而更有魅力，當初他差點就成了我的最愛，看來現在也過得很不錯啊

4. 我真的要反覆背誦第一段，當初要是看到他這段話也不會這麼委屈了

5. 好喜歡他那句「有點志氣行不行」

6. 一邊吃一邊勸人別減肥，哈哈哈哈哈

7. 哈哈哈，笑死了，聽說是個富二代，家裡到底做什麼的，看來當藝人純粹是愛好

8. 你又不當藝人減什麼肥，哈哈哈哈，笑死我了

9. 他性格真的很搞笑，突然想起他之前在EXO的時期

10. 他可是我入坑的第一個愛豆啊，時間啊，過得太快了，這些名言要反覆背誦才行

出處：https://theqoo.net/2836129526

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