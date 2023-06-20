【韓網熱帖】要在各大女性網站上置頂的前偶像黃子韜的發言
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【韓網熱帖】要在各大女性網站上置頂的前偶像黃子韜的發言

明星   2023年6月20日   星期二18:01   Tracy  

（封面圖源：TVDaily）

大家都覺得是名言嗎？

1. 男友出軌了怎麼辦？
黃子韜：直接分手啊，肯定分手啊，你出軌了我不要你了，你滾吧，大方一點，你跟他在一起幹什麼？ 有點志氣行不行，出軌你還忍？ 那你是神經病嗎？ 他出軌一次就會有第二次。

2. 我要減肥
黃子韜：減什麼肥啊，我都沒減，你還減肥，肯定吃啊，你有什麼好減，你當藝人嗎？ 你又不當藝人，你又不用控制飲食，你又沒有鏡頭對著你，吃，不要委屈自己。 減肥不是不吃，而是去運動。

韓國網民評論：
1. 說得太痛快了
2. 說得太對了，千萬不要猶豫直接分手，你以為原諒一次就行了，不，他們會出軌無數次
3. 哈哈哈，他原來就很敏感，不過反而更有魅力，當初他差點就成了我的最愛，看來現在也過得很不錯啊
4. 我真的要反覆背誦第一段，當初要是看到他這段話也不會這麼委屈了
5. 好喜歡他那句「有點志氣行不行」
6. 一邊吃一邊勸人別減肥，哈哈哈哈哈
7. 哈哈哈，笑死了，聽說是個富二代，家裡到底做什麼的，看來當藝人純粹是愛好
8. 你又不當藝人減什麼肥，哈哈哈哈，笑死我了
9. 他性格真的很搞笑，突然想起他之前在EXO的時期
10. 他可是我入坑的第一個愛豆啊，時間啊，過得太快了，這些名言要反覆背誦才行

出處：https://theqoo.net/2836129526

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