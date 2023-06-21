ZB1完整体综艺首秀敲定——《惊人的星期六》！7月发行出道专辑

新男团ZEROBASEONE（简称为ZB1）将迎来首个综艺节目。

据悉，ZB1首次以完整体正式出演综艺，9名成员将集体亮相tvN的招牌综艺《惊人的星期六》。

ZB1（ZEROBASEONE）是选秀节目《BOYS PLANET》最终选出的9名获胜者组成的新男团，成员包含金地雄、章昊、成韩彬、SEOK MATTHEW、金太来、RICKY、金奎彬、朴干旭、韩维辰。他们将於7月10日发行出道专辑《YOUTH IN THE SHADE》，正式进军歌坛。



虽然ZB1尚未正式出道，但因《BOYS PLANET》的热播已经积累了不小的粉丝，之前前往济州岛进行拍摄完返回首尔时，在金浦机场掀起混乱，现场粉丝疯狂堆挤，场面一度失控。



한국의 모든 제로베이스원 팬분들이 공항에서 소년들이 겪었던 일을 겪어보시길 바랍니다. 벅차고 스트레스 받고 너무 싫고 소속 아티스트를 사랑해야 하는 상황을 회사에서 아무도 통제 못 하는 게 너무 싫다. 망할 년들 #ZEROBASEONE #ZB1 #PROTECTZB1 pic.twitter.com/o9lCHOwQu8 — wookie ☆ (@kamnelita_yuuu) June 12, 2023

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