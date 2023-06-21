Seventeen編舞被HYBE日本男團抄襲？！連經典「人腳電梯」都一模一樣！韓網友：是複製貼上的程度
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Seventeen編舞被HYBE日本男團抄襲？！連經典「人腳電梯」都一模一樣！韓網友：是複製貼上的程度

明星   2023年6月21日   星期三09:08   Tracy   1

（封面圖源：twitter@pledis_17）

男團Seventeen的編舞疑似被抄襲了。

這兩日韓網上出現了「找來了抄襲Seventeen編舞的HYBE男團的對比圖」，圖中是隸屬於HYPE日本公司的男團&TEAM的《Firework》編舞，其中有幾名成員用腳抬起隊友的動作及其顯眼，立即讓不少網友和K-POP粉絲聯想到了Seventeen熱門曲《Rock with you》 的招牌動作-人腳電梯，這個動作因為過於經典，成員們還在人氣綜藝《認識的哥哥》、《文明特急》中展示過。 除此之外，&TEAM多個動線走位也和Seventeen極為相似，很難不讓人懷疑這是抄襲。有網友指出雖然兩團都是HYBE旗下的歌手，但《Firework》和《Rock with you》的編舞家並非同一人。

事情很快就在韓網上引發了關注，不少網民和粉絲留言稱：「這已經是複製貼上水準了」、「Seventeen的舞蹈好多都是他們自己編的」、「100%的抄襲，那些動作又不是常見的舞蹈動作」、「 我看了他們的完整影片，幾乎就是把Seventeen經典曲的動作混合在了一起，我是別家粉絲，但也經常看Seventeen的舞台，真的是讓人生氣的程度」、「HYBE自己抄襲自己嗎」、「天啊，我以為是同一個團，動作在我這個路人看來幾乎是一樣的」， 紛紛為Seventeen打抱不平。

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