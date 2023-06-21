Seventeen編舞被HYBE日本男團抄襲？！連經典「人腳電梯」都一模一樣！韓網友：是複製貼上的程度

男團Seventeen的編舞疑似被抄襲了。

這兩日韓網上出現了「找來了抄襲Seventeen編舞的HYBE男團的對比圖」，圖中是隸屬於HYPE日本公司的男團&TEAM的《Firework》編舞，其中有幾名成員用腳抬起隊友的動作及其顯眼，立即讓不少網友和K-POP粉絲聯想到了Seventeen熱門曲《Rock with you》 的招牌動作-人腳電梯，這個動作因為過於經典，成員們還在人氣綜藝《認識的哥哥》、《文明特急》中展示過。 除此之外，&TEAM多個動線走位也和Seventeen極為相似，很難不讓人懷疑這是抄襲。有網友指出雖然兩團都是HYBE旗下的歌手，但《Firework》和《Rock with you》的編舞家並非同一人。



안녕하세용 여러분... 갑작스럽지만 영상 한 번만 확인하고 의견 내주시면 감사하겠습니답



전 아무리 봐도 안무가 너무 비슷한 것 같아서요



진짜 다 너무한 와중에 엘리베이터 안무가 특히... 특징 강한 안무인데 빼다 박은 수준 아닌가 싶네요



나머지도 있는데 좀 애매해서 타래로 잇겠습니다 pic.twitter.com/DlFj6ayBIB — 마지 (@majidatta_17) June 18, 2023

너무 짧게 지나가는 한순간이라 애매하다고 판단했지만... 역시 너무 비슷하지 않나요 pic.twitter.com/9642nTIehZ — 마지 (@majidatta_17) June 18, 2023

세븐틴의 대표 안무인 레그 리프팅 파트도 강호동에게 시도됐다. 어떻게 명곡의 일부를 표절할 수 있느냐, 그들의 안무가들은 정말 뻔뻔하다.



캐럿이 인스타그램에 안무가에게 물어봤더니 안무가가 삭제한 캐럿댓글이 많음 pic.twitter.com/TIhonql5A7 — peachyou (@meaniemore) June 18, 2023

事情很快就在韓網上引發了關注，不少網民和粉絲留言稱：「這已經是複製貼上水準了」、「Seventeen的舞蹈好多都是他們自己編的」、「100%的抄襲，那些動作又不是常見的舞蹈動作」、「 我看了他們的完整影片，幾乎就是把Seventeen經典曲的動作混合在了一起，我是別家粉絲，但也經常看Seventeen的舞台，真的是讓人生氣的程度」、「HYBE自己抄襲自己嗎」、「天啊，我以為是同一個團，動作在我這個路人看來幾乎是一樣的」， 紛紛為Seventeen打抱不平。

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