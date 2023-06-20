《今生也請多指教》特級童星陣容太亮眼！從朴昭怡、鄭賢俊、金詩雅到奇昭侑

甫開播的《今生也請多指教》觀眾反應不俗，劇情描述一位具有前世記憶的女子，轉生到了第19世，卻惦記著第18世的那位男孩是否安好，於是她想盡辦法接近這位男子，兩人將展開一場召喚回憶的戀情。從前兩集出鏡的特級童星們，精湛演技就相當吸引觀眾們的目光。

#朴昭怡

劇情從第19世的9歲朴昭怡展開，她記起了前世的男孩瑞夏，想知道他究竟過得好不好，而開啟了尋找他的旅程。朴昭怡作品多多，相信大家都在電視劇《她的私生活》《Mouse窺探》《High Class》《小女子》等都看過她的演出，也曾以電影《魔鬼對決》飾演黃晸珉的女兒入圍百想新人獎，電影《無價之保》更是讓她獲得電影節的獎項肯定，電影《靜E》也飾演金賢珠的女兒。





#鄭賢俊

鄭賢俊在劇中飾演男主角瑞夏的幼年時期，大家對他也不陌生，在《寄生上流》中飾演家中最頑皮的弟弟多頌，在近期的作品《急速快遞》中也與朴素丹有精彩合作演出。電視劇中也時常看見他的身影，曾飾演過《The King：永遠的君主》李敏鎬的幼年時期，在《我的上流世界》就與李寶英合作過，以及演出《18歲的瞬間》《怪物》《真劍勝負》等等。





#金詩雅

金詩雅飾演劇中第18世，小小年紀就因車禍離世的尹珠媛，讓瑞夏難以忘懷。童星出身的她，曾以電影《白小姐》獲得許多獎項肯定，接下來更演出《白頭山》中李炳憲的女兒，還有《陰櫥》中金南佶追逐的目標明真，最近大家更在Netflix電影《格殺福順》中可以看到她的演出，已經成長為高中生，飾演全道嬿的女兒吉在英。她也曾在N台的《屍戰朝鮮：雅信傳》中飾演主角雅信，以及《寧靜海》中飾演神秘少女Luna。





#奇昭侑

第18世的女主角尹珠媛還有一位妹妹，由奇昭侑演出。最近才剛播畢的《壞媽媽》中那個吵著長大要嫁給李到晛的小女生就是她，之前她也曾演出

《我們的藍調時光》《三兄妹要勇敢》等，而她的哥哥也是知名童星奇恩侑，曾演出《海岸村恰恰恰》中的伊準一角，兩人的母親在IG上時常更新兄妹倆演出的近況。





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