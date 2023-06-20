《今生也请多指教》特级童星阵容太亮眼！从朴昭怡、郑贤俊、金诗雅到奇昭侑

甫开播的《今生也请多指教》观众反应不俗，剧情描述一位具有前世记忆的女子，转生到了第19世，却惦记著第18世的那位男孩是否安好，於是她想尽办法接近这位男子，两人将展开一场召唤回忆的恋情。从前两集出镜的特级童星们，精湛演技就相当吸引观众们的目光。

#朴昭怡

剧情从第19世的9岁朴昭怡展开，她记起了前世的男孩瑞夏，想知道他究竟过得好不好，而开启了寻找他的旅程。朴昭怡作品多多，相信大家都在电视剧《她的私生活》《Mouse窥探》《High Class》《小女子》等都看过她的演出，也曾以电影《魔鬼对决》饰演黄晸珉的女儿入围百想新人奖，电影《无价之保》更是让她获得电影节的奖项肯定，电影《静E》也饰演金贤珠的女儿。





#郑贤俊

郑贤俊在剧中饰演男主角瑞夏的幼年时期，大家对他也不陌生，在《寄生上流》中饰演家中最顽皮的弟弟多颂，在近期的作品《急速快递》中也与朴素丹有精彩合作演出。电视剧中也时常看见他的身影，曾饰演过《The King：永远的君主》李敏镐的幼年时期，在《我的上流世界》就与李宝英合作过，以及演出《18岁的瞬间》《怪物》《真剑胜负》等等。





#金诗雅

金诗雅饰演剧中第18世，小小年纪就因车祸离世的尹珠媛，让瑞夏难以忘怀。童星出身的她，曾以电影《白小姐》获得许多奖项肯定，接下来更演出《白头山》中李炳宪的女儿，还有《阴橱》中金南佶追逐的目标明真，最近大家更在Netflix电影《格杀福顺》中可以看到她的演出，已经成长为高中生，饰演全道嬿的女儿吉在英。她也曾在N台的《尸战朝鲜：雅信传》中饰演主角雅信，以及《宁静海》中饰演神秘少女Luna。





#奇昭侑

第18世的女主角尹珠媛还有一位妹妹，由奇昭侑演出。最近才刚播毕的《坏妈妈》中那个吵著长大要嫁给李到晛的小女生就是她，之前她也曾演出

《我们的蓝调时光》《三兄妹要勇敢》等，而她的哥哥也是知名童星奇恩侑，曾演出《海岸村恰恰恰》中的伊准一角，两人的母亲在IG上时常更新兄妹俩演出的近况。





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