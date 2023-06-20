《魷魚遊戲》第二季因沒有女演員引爭議，韓網友：「這季是入伍的故事嗎？」Netflix 回應了！

Netflix 近日公開《魷魚遊戲》第二季陣容，除了第一季主演李政宰、李炳憲、魏嘏雋（魏河俊）、孔劉確定回歸外，還加入四位新面孔：任時完、姜河那、朴成勳、梁東根。

但公開的影片沒有出現女演員，也在網路上引發廣大討論。網友：「聽說女生沒有被選中，是在開玩笑嗎」、「怎麼沒有女演員，第二季是入伍的故事嗎」、「我不看了」。不過也有網友認為不要太快結論，要耐心等待：「我覺得是把女演員先隱藏了，最後再公開」、「鄭好娟在海外非常紅，感覺會再次出現」、「應該還沒有公開吧？我相信會有」、「一直很好奇女性角色會是誰，以後會作爲第二手情報告訴大家嗎」等等。

《魷魚遊戲》第一季中，女演員們獲得巨大的人氣外，也拿下多個獎項。飾演「姜曉」的鄭好娟在《美國演員工會獎（SAG）》獲得最佳女主角獎外，還獲得《Critics Choice Super Awards》女子演技獎；飾演「智英」的李瑜美也在《第74屆黃金時段艾美獎》劇情類影集獲得最佳客串女演員。



對此，Netflix 相關人士則回應：「目前還不能透露《魷魚遊戲》第二季是否會出現女性出演者，但不久後將會公開第二輪選角。」而第二季預計在今年下半年開始進行拍攝，預計明年播出。



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