《D.P：逃兵追緝令》第二季確定於7月28日回歸！延續不變的現實，丁海寅：將會看到更密集深刻的故事

官方提到「現實依舊沒有改變」，第二季肯定也會讓人產生很大的共鳴。

今早最新消息，Netflix人氣漫改劇《D.P：逃兵追緝令》終於釋出了第二季上線的消息，官方確定將會在7月28日（五）正式回歸。

《D.P：逃兵追緝令》講述「逃兵追緝組」中的組員俊浩（丁海寅 飾）和浩烈（具教煥 飾），面對不變的現實持續執行著任務卻遭遇各種荒誕狀況的故事。



第一季於2021年8月上線後引發熱烈迴響，揭露社會真實的一部份，深刻描述著當兵時期的各種故事，讓觀眾們產生極大的共鳴與討論度，更拿下了「百想」和「青龍」兩大頒獎典禮電視部門的作品獎，獲得了極高的肯定。



第二季的宣傳海報背景是令大家都震驚的第一季尾聲的場面，所有荒謬的故事卻是某個人的日常，最終以悲劇收場，兩位男主原班人馬回歸第二季，飾演安俊浩的丁海寅表示：「這是一部延續第一季的作品。還有未說完的故事，和需要解決的事件，你將會看到更密集、更深刻的故事。」

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【主演陣容】

以「逃兵追緝組」為首的二等兵安俊浩（丁海寅 飾）和韓浩烈組長（具教煥 飾），還有緝捕組事務長朴範求（金成均 飾）和上尉林智燮（孫錫久 飾）四位原班人馬的主要角色在第二季重聚。



另外還有《Move to Heaven：我是遺物整理師》、《60天，指定倖存者》的池珍熙，在劇中特別出演的陸軍本部的法務室長具滋雲一角；以及《三十九》、《便利店新星》的金智賢，飾演國防部檢察團作戰科長的徐恩中校一角。



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